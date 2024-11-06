Компенсація за придбану сільгосптехніку: перелік розширено до 11,9 тис. одиниць

Міністерство економіки розширило перелік сільгосптехніки та обладнання українських виробників, за придбання якої аграрії можуть отримати компенсацію 25% від її вартості. Тепер до програми входять 11 878 одиниць техніки від 138 українських підприємств.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Відповідний наказ відомство затвердило 5 листопада.

За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, аграрії активно користуються державною програмою, яка компенсує 25% вартості за придбання техніки українського виробництва — їм вже виплачено майже 400 млн грн відшкодування.

Зокрема ще 5 виробників подалися на участь у програмі та збільшили пропозицію с/г техніки на 107 одиниць — тепер перелік становить 11,9 тис. одиниць.

"Такі дані свідчать про зростаючий попит на українське сільськогосподарське устаткування, що своєю чергою є стимулом до розвитку вітчизняного машинобудування", - йдеться в його повідомленні.

Про програму компенсації за придбання техніки українського виробництва

Державна програма компенсації агровиробникам за придбання техніки та обладнання українського виробництва — важлива складова політики "Зроблено в Україні". Програма допомагає аграріям оновлювати парк техніки на вигідних умовах, а галузь українського машинобудування отримує додатковий стимул для розвитку.

Отримати компенсацію можуть агровиробники, які придбали техніку та обладнання з Переліку на сайті Мінекономіки. Для цього їм потрібно подати до уповноваженого банку заявку та документи, що підтверджують купівлю.

Важлива умова: право на компенсацію аграрій отримає, якщо у вартості товарів, реалізованих ним за рік не менше 75% - вартість товарів власного виробництва.

Виробники, які бажають включити свою техніку до Переліку, можуть звернутися до Мінекономіки через офіційну електронну пошту — [email protected]. Заявка повинна бути подана в електронній формі з використанням електронного підпису або інших засобів ідентифікації, що дозволяють встановити особу керівника або уповноваженої особи.

Перелік техніки та обладнання регулярно оновлюється після перевірки локалізації виробництва. Рівень локалізації має перевищувати 60% (40-45% для тракторів, комбайнів, спецтехніки тощо). Відповідність виробників встановлюється згідно з критеріями, зазначеними у Постанові Кабінету міністрів від 1 березня 2017 року № 130 (зі змінами).

Нагадаємо, програма часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва в Україні стартувала 8 квітня.

Експерти високо оцінюють її перспективи як рушія для створення потужного українського машинобудівного кластера, проте висувають і ряд зауважень, які варто було б проробити уряду та Мінекономіки. Детальніше про це читайте в статті Delo.ua.