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Компенсация за приобретенную сельхозтехнику: список расширен до 11,9 тыс. единиц
Министерство экономики расширило список сельхозтехники и оборудования украинских производителей, за приобретение которой аграрии могут получить компенсацию 25% от ее стоимости. Теперь в программу входят 11 878 единиц техники от 138 украинских предприятий.
Об этом сообщает Министерство экономики.
Соответствующий приказ ведомство утвердило 5 ноября.
По словам заместителя министра экономики Андрея Телюпы, аграрии активно пользуются государственной программой, компенсирующей 25% стоимости за приобретение техники украинского производства — им уже выплачено почти 400 млн грн возмещения.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В частности, еще 5 производителей подались на участие в программе и увеличили предложение с/х техники на 107 единиц — теперь перечень составляет 11,9 тыс. единиц.
"Такие данные свидетельствуют о растущем спросе на украинское сельскохозяйственное оборудование, что в свою очередь является стимулом к развитию отечественного машиностроения", — говорится в сообщении.
О программе компенсации за приобретение техники украинского производства
Государственная программа компенсации агропроизводителям за приобретение техники и оборудования украинского производства – важная составляющая политики "Сделано в Украине". Программа помогает аграриям обновлять парк техники на выгодных условиях, а отрасль украинского машиностроения получает дополнительный стимул для развития.
Получить компенсацию могут агропроизводители, купившие технику и оборудование из Перечня на сайте Минэкономики. Для этого им нужно подать в уполномоченный банк заявку и документы, подтверждающие покупку.
Важное условие: право на компенсацию аграрий получит, если в стоимости товаров, реализуемых им за год, не менее 75% — стоимость товаров собственного производства.
Производители, желающие включить свою технику в Перечень, могут обратиться в Минэкономики по официальной электронной почте — [email protected]. Заявка должна быть подана в электронной форме с использованием электронной подписи или других средств идентификации, позволяющих установить личность руководителя или уполномоченного лица.
Список техники и оборудования регулярно обновляется после проверки локализации производства. Уровень локализации должен превышать 60% (40-45% для тракторов, комбайнов, спецтехники и т.п.). Соответствие производителей устанавливается согласно критериям, указанным в Постановлении Кабинета министров от 1 марта 2017 г. № 130 (с изменениями).
Напомним, программа частичной компенсации государством стоимости сельхозтехники и оборудования украинского производства в Украине стартовала 8 апреля.
Эксперты высоко оценивают ее перспективы как движителя для создания мощного украинского машиностроительного кластера, однако выдвигают и ряд замечаний, которые следовало бы проделать правительству и Минэкономики. Детальнее об этом читайте в статье Delo.ua.