Компенсация за приобретенную сельхозтехнику: список расширен до 11,9 тыс. единиц

Министерство экономики расширило список сельхозтехники и оборудования украинских производителей, за приобретение которой аграрии могут получить компенсацию 25% от ее стоимости. Теперь в программу входят 11 878 единиц техники от 138 украинских предприятий.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Соответствующий приказ ведомство утвердило 5 ноября.

По словам заместителя министра экономики Андрея Телюпы, аграрии активно пользуются государственной программой, компенсирующей 25% стоимости за приобретение техники украинского производства — им уже выплачено почти 400 млн грн возмещения.

В частности, еще 5 производителей подались на участие в программе и увеличили предложение с/х техники на 107 единиц — теперь перечень составляет 11,9 тыс. единиц.

"Такие данные свидетельствуют о растущем спросе на украинское сельскохозяйственное оборудование, что в свою очередь является стимулом к развитию отечественного машиностроения", — говорится в сообщении.

О программе компенсации за приобретение техники украинского производства

Государственная программа компенсации агропроизводителям за приобретение техники и оборудования украинского производства – важная составляющая политики "Сделано в Украине". Программа помогает аграриям обновлять парк техники на выгодных условиях, а отрасль украинского машиностроения получает дополнительный стимул для развития.

Получить компенсацию могут агропроизводители, купившие технику и оборудование из Перечня на сайте Минэкономики. Для этого им нужно подать в уполномоченный банк заявку и документы, подтверждающие покупку.

Важное условие: право на компенсацию аграрий получит, если в стоимости товаров, реализуемых им за год, не менее 75% — стоимость товаров собственного производства.

Производители, желающие включить свою технику в Перечень, могут обратиться в Минэкономики по официальной электронной почте — [email protected]. Заявка должна быть подана в электронной форме с использованием электронной подписи или других средств идентификации, позволяющих установить личность руководителя или уполномоченного лица.

Список техники и оборудования регулярно обновляется после проверки локализации производства. Уровень локализации должен превышать 60% (40-45% для тракторов, комбайнов, спецтехники и т.п.). Соответствие производителей устанавливается согласно критериям, указанным в Постановлении Кабинета министров от 1 марта 2017 г. № 130 (с изменениями).

Напомним, программа частичной компенсации государством стоимости сельхозтехники и оборудования украинского производства в Украине стартовала 8 апреля.

Эксперты высоко оценивают ее перспективы как движителя для создания мощного украинского машиностроительного кластера, однако выдвигают и ряд замечаний, которые следовало бы проделать правительству и Минэкономики. Детальнее об этом читайте в статье Delo.ua.