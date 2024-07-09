Перезапуск программы компенсации 25% стоимости отечественной сельхозтехники: что получили аграрии и производители

В Украине с марта 2024 года возобновлена программа компенсации части стоимости сельхозтехники украинского производства, вынужденно остановившаяся в начале полномасштабной войны. Эксперты высоко оценивают ее перспективы как движителя для создания мощного украинского машиностроительного кластера, однако выдвигают и ряд замечаний, которые следовало бы проделать правительству и Минэкономики.

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В Украине уже несколько месяцев работает обновленная программа частичной компенсации стоимости сельхозтехники украинского производства. Кешбэк за сельхозтехнику, как программу называют аграрии, распространяется не только на тракторы и комбайны, но и на широкую номенклатуру с/х техники и оборудования: от элеваторов и зерносушилок до прицепного и навесного оборудования. Правительство в 2024 году выделило на реализацию проекта 1 млрд грн, покупатели могут получить компенсацию за 8,7 тыс. моделей оборудования от 101 отечественного производителя.

Эту программу правительство запустило в 2017 году. С тех пор механизм частичной компенсации стоимости получил одобрительные отзывы от агросектора, поэтому с конца 2023 стало известно о планах его перезапуска как части правительственной программы "Покупай украинское". Из-за долгого согласования и формирования списка верифицированных производителей она не действовала в течение первого квартала 2024 года.

В апреле-мае возобновленная госпрограмма показала первые результаты. За это время приобретено 130 единиц техники и оборудования украинского производства на сумму 90,4 млн грн, покупателям возмещены 19 млн грн. Это значительно меньше показателей 2021 года, последнего года полноценного действия этой программы государственной помощи. Тогда за январь-сентябрь 2021 года 7 тыс. аграриев получили 991 млн грн компенсации за приобретенные 29 тыс. единиц с/х оборудования.

Покупатели получат компенсацию, но не сразу

Покупатели еще не начали массово получать кешбэк за приобретенное отечественное с/х оборудование, но активно подают документы на выплату, которая будет назначена и начислена в течение нескольких месяцев.

За два месяца действия обновленной программы крупный производитель элеваторного оборудования KMZ Industries подписал более 200 млн грн контрактов с аграриями, которые собираются подаваться на частичную компенсацию. Об этом рассказал заместитель гендиректора по развитию компании Борис Рыбачук изданию Delo.ua.

Элеваторный комплекс, изготовленный и смонтированный KMZ Industries. Это и другие фото предоставлены компанией

Старт программы в целом усилил спрос на данную продукцию на рынке, добавляет он. Многие аграрии до последнего момента ждали перезапуска программы, чтобы до жатвы успеть построить элеватор или мощности для хранения зерна. В 2022-2023 годах из-за военных рисков многие аграрии отложили планы по расширению зернохранилищ, и именно запуск компенсаций побудил потребителей пересмотреть целесообразность инвестиций в оборудование.

Полномасштабная война повлекла за собой резкое падение цен на сельхозпродукцию, поэтому прошедшие два года аграриям было просто не до обновления парка сельхозтехники, подчеркивает руководитель отдела продаж машиностроительного предприятия "Завод Кобзаренко" Евгений Христенко.

Завод сейчас полностью загружен, принимаем заказы не раньше, чем на октябрь-ноябрь. Программа компенсаций очень сильно увеличила спрос на нашу технику, но я не уверен, что только она обусловила этот успех. Здесь совпало восстановление господдержки и увеличение рентабельности в агросекторе". Евгений Христенко руководитель отдела продаж "Завод Кобзаренко"

По его словам, в апреле 2024 года Минэкономики добавило в перечень техники отечественного производства самосвальные прицепы, прицепы для соломы и бункеры-перегружатели "Завод Кобзаренко", а с 28 июня согласовали и остальную продукцию предприятия. Всего за июнь производитель отгрузил 161 единицу техники, примерно половина покупателей будет подаваться на компенсацию.

Как программа 25% компенсации изменит рынок

Кешбэк на сельхозтехнику и оборудование не переформатирует рынок, а вернет его в довоенное состояние , подчеркивают эксперты. В 2023 году, когда соответствующая программа не работала, украинские производители занимали 60% рынка силосов и менее половины рынка технологически сложного зерносушильного и зерноочистительного оборудования, уточняет Борис Рыбачук.

Рынок элеваторного оборудования в Украине каждый год войны сокращался на 10-15%. Причины – ракетные обстрелы, военные риски, проблемы с экспортом зерна и волатильность цен на с/х продукцию, их не компенсирует даже постепенное восстановление мировых цен на зерно. Поэтому надеюсь, что благодаря этой компенсации рынок будет удерживаться хотя бы на нынешнем уровне”. Борис Рыбачук заместитель гендиректора по развитию KMZ Industries

Он уточняет, что в 2022-2023 гг. большинство аграриев потеряли возможность продавать зерно на экспорт по выгодным ценам, строительство элеватора стало менее доступным, и подавляющее большинство фермеров отложили расширение до лучших времен. Тогда элеваторное оборудование активно закупалось только для строительства зерновых терминалов на границе с ЕС и реке Дунай, однако эта вынужденная мера не смогла компенсировать общее падение рынка в первые два года войны.

Продукция "Завод Кобзаренко" на выставке в поле. Это и другие фото предоставлены компанией

Частичная компенсация максимально влияла на рынок в 2018-2019 годах , за это время украинские производители прицепного и навесного с/х оборудования фактически избавились от конкуренции со стороны импортных аналогов, рассказывает Евгений Христенко. Эта украинская техника и без кешбэка была конкурентной на рынке, а с введением компенсации вообще сделала нецелесообразным импорт зарубежных аналогов. Важно, что качество украинской продукции соответствует иностранной и имеет хорошую репутацию, поэтому в 2022-2023 гг. не произошло заметного снижения ее доли в этом сегменте рынка.

За что хвалят и почему критикуют кешбэк за сельхозтехнику

Участники рынка оценивают программу компенсации 25% стоимости с/х оборудования чисто положительно, как инструмент, способный создать в Украине мощный кластер производства сельхозтехники. К его преимуществам относятся:

Ужесточенные требования к локализации. В текущей конфигурации у программы есть преимущество перед ее редакцией 2021 года, поскольку в ней увеличился перечень требований по локализации производства, уточняет Борис Рыбачук. Это позволяет ограничить доступ к перечню отечественных производителей компаниям, пытающимся продавать иностранную технику под видом отечественной.

KMZ Industries, производственный процесс

К примеру, в Украине отсутствует производство оцинкованного стального профиля нужного качества, поэтому производители силосов вынуждены работать с иностранной продукцией. При этом доступны другие комплектующие украинского производства: вентиляторы, крепеж, измерительные приборы и т.д. Комбинируя отечественные и импортируемые детали, KMZ Industries отвечает требованиям к локализации производства, без выполнения которых невозможно участвовать в программе.

Низкие коррупционные риски. Агропроизводителю вполне реально получить все документы для участия в программе компенсации, уточняет Борис Рыбачук. Сделки купли-продажи осуществляются только через коммерческие банки, у которых подписаны меморандумы с Минфином. Это минимизирует шанс фиктивных продаж, а выплаты начисляются автоматизированно на те же счета в том же банке, без прямого участия чиновников.

К примеру, продукт стоит условные 100 гривен. Клиент платит сразу всю сумму собственными средствами либо через банковский займ, и получает оборудование. Через несколько месяцев ему на счет возвращается 25 гривен. То есть производитель, чиновник, или банк не связан с этими деньгами”. Борис Рыбачук заместитель гендиректора по развитию KMZ Industries

Производитель не привыкает к субсидиям. Госпомощь в виде кешбэка покупателю не субсидирует производителя оборудования и не упрощает его условия работы, добавляет представитель KMZ Industries. На украинском рынке элеваторного оборудования работает около двадцати предприятий, среди которых и иностранные. Сильная конкуренция не позволяет производителям поднимать цены выше рыночных по общему сговору, из-за этого госпомощь помогает отрасли, но поддерживает ее в тонусе.

Уменьшение зависимости от импорта. Собственное производство сельхозтехники и деталей к ней — очевидный способ сократить отток валюты из Украины и поддержать курс гривны, уточняет Сергей Милько, коммерческий директор финкомпании A.TOM Finance, специализирующейся на кредитовании и лизинге автомобильной и с/х техники. Предварительно инициатива позволит лишь в краткосрочной перспективе уменьшить долю импорта сельхозтехники примерно на 10%.

Рост в смежных отраслях. Украинские финучреждения надеются на промышленный бум хотя бы в отдельных отраслях экономики. Производителей со стабильным рынком сбыта и портфелем заказов заинтересуют дополнительные займы у финучреждений. Со своей стороны, финсектор тоже заинтересован в работе со стабильным отечественным производителем, добавляет эксперт.

"Завод Кобзаренко", производственный цех

Хотя собеседники издания и называют программу частичной компенсации стоимости с/х оборудования близкой к идеальной, они упоминают и ряд недостатков, которые желательно устранить:

Ограниченное количество финучреждений-участников программы. В отличие от банков, лизинговые компании не могут участвовать в государственной программе, из-за разного отношения к праву собственности на объект для кредита и лизинге.

Эту проблему нужно решать, если мы хотим масштабироваться. Сейчас аграриев активно кредитуют только 5-6 банков, причем с очень жесткими риск-подходами. Что в кредит, что в лизинг, залогом ссуды остается техника, которую можно забрать в случае неуплаты. Поэтому не вижу причин работать по программе только с банками. Сергей Милько коммерческий директор A.TOM Finance

Он отмечает, что увеличение количества финучреждений-партнеров кешбэка может угрожать лавинообразным ростом желающих приобрести с/х технику, и на компенсации для всех аграриев просто не хватит выделенного государством 1 млрд грн.

Не все получают компенсацию. Часть покупателей сельхозтехники, подавшихся на компенсацию, не получают выплат, напоминает Евгений Христенко. Причины разные, но чаще всего это касается тех, кто совершил сделку в конце года. В некоторые годы действия программы все покупатели получили компенсации, но иногда правительство пропорционально компенсировало аграриям средства из остатков за прошлый год. К тому же, ни один покупатель техники за период с конца 2021 года по февраль 2022 так и не получил компенсацию, поскольку решению о выделении средств предшествовало начало полномасштабной войны.

Сергей Милько подчеркивает, что в 2017-2020 гг. не все покупатели с/х техники получали средства по этой программе, в том числе из-за банального исчерпания выделенных правительством средств. Это сказывается на престиже государства, поскольку каждый аграрий при выборе техники должен точно знать, получит ли он 25% кешбэка. Этот вопрос нельзя превращать в лотерею, государство должно мониторить количество уже совершенных соглашений и понемногу "тормозить" компенсации, если выделенные средства заканчиваются.

Сезонность агробизнеса. Фермеры хотят построить или расширить элеватор до сезона нового урожая, объясняет Борис Рыбачук. В 2024 году программа компенсаций заработала очень поздно, а если бы она стартовала с 1 января — гораздо больше аграриев решились бы реализовать такой проект, чтобы до жатвы успеть достроить емкости для хранения зерна. Этот опыт следует учесть и в 2025 году.

Полуприцеп-цистерна ВНЦ-26. Производитель — "Завод Кобзаренко"

Компенсации не начислят за сделки начала 2024 года. В 2024 году компенсацию можно получить только после включения производителя в перечень Минэкономики, а сделка по покупке техники и оплата за нее должны состояться после этой даты, отмечает Евгений Христенко. В предыдущие годы точная дата покупки не имела значения, сделки по компенсации учитывали за весь год.

То есть, ты можешь подать на компенсацию только после того, как эту компанию внесли в реестр. Мы полгода подавали документы для присоединения к списку. Выходит, за купленную в начале года технику покупатели не получат 25% кешбэка, а за купленную сейчас — получат“. Евгений Христенко руководитель отдела продаж "Завод Кобзаренко"

Чего ждать машиностроителям

Украинские машиностроительные предприятия благодаря сельскохозяйственному кешбэку получат возможность значительно масштабировать производство, используя возросший внутренний спрос, подчеркивает Сергей Милько. Украина получает шанс еще больше закрепиться на рынке прицепной техники и навесных агрегатов, и инвестировать больше в сегменты, которые сейчас почти не развиваются. Пример — тракторы и комбайны. Благодаря достаточной технологической и человеческой базе, а также росту внутреннего спроса, Украина в перспективе может достичь уровня США или Германии. Также программа может стимулировать развитие ирригационной техники и оборудования, уже находящегося на хорошем технологическом уровне, став мировым лидером в этом сегменте.

Другой важный эффект от этой программы – машиностроительные предприятия смогут решить проблему энергообеспечения путем инвестиций в собственную генерацию. Сейчас украинский производитель страдает от включений электричества, в отличие от иностранных предприятий, поэтому государственная программа позволит восстановить статус-кво в этом направлении, добавляет эксперт.

Производственный цех KMZ Industries

Чтобы отрасль развивалась, государство должно контролировать выполнение производителями международных стандартов качества продукции, а также наличие квалифицированных дилерских центров обслуживания отечественной техники. Сейчас в перечне представлены преимущественно известные украинские производители, многие из которых поставляют свою продукцию за рубеж, используют современные технологии и имеют известные бренды.

При этом в Украине есть и "гаражные" мастерские, которые до сих пор демпингуют на стоимости продукции за счет ее сомнительного качества, отсутствия гарантийного обслуживания или квалифицированного ремонта. Государству следует не субсидировать производство некачественного оборудования, а тщательно отбирать предприятия с хорошим потенциалом развития. Они уже на старте должны быть готовы к масштабированию, а не "проеданию" преимуществ от участия в программе кешбэка. Поэтому тщательный контроль за развитием предприятий и использованием субсидии требуется государству для понимания того, насколько эффективно происходит стимулирование и развитие тяжелой промышленности, констатирует Сергей Милько.

Программа сельскохозяйственного кешбэка очень эффективна на внутреннем рынке, но никак не помогает развитию экспорта сельхозтехники, уточняет Евгений Христенко. Выход на внешние рынки остается задачей для самих производителей, и было бы логичным помимо локальной господдержки стимулировать и внешние продажи. Хорошей помощью может стать компенсация отечественным машиностроителям участия в международных форумах и выставках, маркетинговая помощь в продвижении украинской продукции, и другие подобные мероприятия.