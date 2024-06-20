Агроном, комбайнер и сборщики ягод: какие профессии в АПК оплачиваются лучше всего

Аграрная отрасль одна из тех отраслей, которые первыми ощутили последствия полномасштабной войны. Оккупация и заминирование территорий, ведение боев сделали загрязненными и непригодными для обработки более 5 млн гектаров сельскохозяйственных земель. Сюда добавились проблемы с экспортом, а также нехватка работников.

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По данным YouControl больше всего с начала полномасштабного вторжения в Украине закрылось именно аграрных предприятий — 1261. OLX Работа проанализировала, как повлияли последствия полномасштабной войны на количество предложений о работе в аграрной сфере, а также предлагаемые в отрасли заработные платы.

Количество вакансий в сельском хозяйстве

По состоянию на май 2024 количество объявлений на OLX в сфере сельского хозяйства составляет 1 017 предложений.

Больше объявлений о работе: в Киевской (217), Днепропетровской (132) и Полтавской областях (74).

За год количество вакансий в сельском хозяйстве на платформе уменьшилось на 20% (по состоянию на май 2023 число предложений на платформе составило 1 286 вакансий).

Значительно уменьшилось почти на 40% количество отзывов на объявление о работе в категории "Сельское и лесное хозяйство/агробизнес": 29,9 тыс. в мае 2023 против 18,4 тыс. в этом году.

Как изменилась средняя зарплата в АПК

В мае 2024 года средняя зарплата в предложениях работы для работников агроотрасли составляет – 22 163 гривны. За год рост оплаты произошел незначительный, всего на 11%.

Наиболее щедрая средняя заработная плата в Сумской (27 095 грн), Хмельницкой (26 788 грн) и Черниговской (26 020 грн) областях.

Меньше всего аграриям готовы платить по данным OLX в Николаевской (16 449 грн), Винницкой (17 365 грн), Черновицкой (17 875 грн) областях.

Какие вакансии в агроотрасли оплачиваются лучше всего?

Работа в лесу – средняя заработная плата 33 тысяч гривен, количество предложений работы по Украине – 11, отзывов на объявление – 247; комбайнер – средняя заработная плата 31 тысяча гривен, количество предложений по Украине – 29, отзывов на объявление – 366; тракторист – средняя заработная плата 27 тысяч гривен, количество предложений по Украине – 225, отзывов на объявление – 3,3 тыс.; сборщики ягод/грибов/урожая – средняя заработная плата 25,2 тыс. гривен, количество предложений работы по Украине – 109, отзывов на объявление – 5,4 тыс.; агроном – средняя заработная плата 24,7 тыс. гривен, количество предложений по Украине – 20, отзывов на объявление – 114 тыс. грн.

"Сокращение аграрных предприятий напрямую повлияло на количество вакансий в отрасли, которая сократилась за год на 20%. Следствием проблем в агросфере является также незначительный рост заработных плат – в среднем, всего 11% за год", - заключают в OLX.

Зарплата в агросекторе ниже средней

Средняя заработная плата в Украине в первом квартале текущего года выросла на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 18 903 грн, сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев Telegram.

Больше сейчас платят в таких секторах экономики:

ИТ и телекоммуникации – почти 49,5 тыс. грн;

финансовая и страховая сферы – 39,1 тыс. грн;

авиационный транспорт - 34,7 тыс. грн.

Лидерами по темпам роста в I квартале стали:

гостинично-ресторанное хозяйство - +44,1%;

строительство - +44,0%;

водный транспорт - +42,0%.

"В ведущем "экспортном" секторе национальной экономики - сельском хозяйстве, доля которого превышает в общих объемах 60%, средняя заработная плата несмотря на увеличение на 19% не дотянула даже до 15 тыс. грн", - уточнил Гетманцев.