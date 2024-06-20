Агроном, комбайнер та збирачі ягід: які професії в АПК оплачуються найкраще

Аграрна галузь одна із тих галузей, які найперші відчули наслідки повномасштабної війни. Окупація та замінування територій, ведення боїв зробили забрудненими та непридатними для обробки понад 5 млн гектарів сільськогосподарських земель. Сюди ж додались проблеми з експортом, а також нестача працівників.

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За даними YouControl найбільше з початку повномасштабного вторгнення в Україні закрилось саме аграрних підприємств — 1261. OLX Робота дослідили, як вплинули наслідки повномасштабної війни на кількість пропозицій про роботу в аграрній сфері, а також заробітні плати, що пропонують у галузі.

Кількість вакансій у сільському господарстві

Зазначається, що станом на травень 2024 року кількість оголошень на OLX у сфері сільського господарства складає – 1 017 пропозицій.

Найбільше оголошень про роботу: у Київській (217), Дніпропетровській (132) та Полтавській областях (74).

За рік кількість вакансій у сільському господарстві на платформі зменшилась на 20% (станом на травень 2023 року число пропозицій на платформі становило 1 286 вакансій).

Значно зменшилась, майже на 40%, кількість відгуків на оголошення про роботу у категорії “Сільське і лісове господарство/агробізнес”: 29,9 тис. у травні 2023 проти 18,4 тис. цьогоріч.

Як змінилась середня зарплата в АПК

У травні 2024 середня зарплата у пропозиціях роботи для працівників агрогалузі складає – 22 163 гривні. За рік ріст оплати відбувся незначний, всього на 11%.

Найбільш “щедра” середня заробітна плата у Сумській (27 095 грн), Хмельницькій (26 788 грн) та Чернігівській (26 020 грн) областях.

Найменше аграріям готові платити за даними OLX у Миколаївській (16 449 грн), Вінницькій (17 365 грн), Чернівецькій (17 875 грн) областях.

Які вакансії в агрогалузі оплачуються найкраще?

Робота в лісі – середня заробітна плата 33 тисячі гривень, кількість пропозицій роботи по Україні – 11, відгуків на оголошення – 247; комбайнер – середня заробітна плата 31 тисяча гривень, кількість пропозицій роботи по Україні – 29, відгуків на оголошення – 366; тракторист – середня заробітна плата 27 тисяч гривень, кількість пропозицій роботи по Україні – 225, відгуків на оголошення – 3,3 тис.; збирачі ягід/грибів/врожаю – середня заробітна плата 25,2 тис. гривень, кількість пропозицій роботи по Україні – 109, відгуків на оголошення – 5,4 тис.; агроном – середня заробітна плата 24,7 тис. гривень, кількість пропозицій роботи по Україні – 20, відгуків на оголошення – 114 тис.

"Скорочення аграрних підприємств прямо вплинуло на кількість вакансій у галузі, що скоротилась за рік на 20%. Наслідком проблем в агросфері є також незначний ріст заробітних плат – в середньому, всього 11% за рік", - підсумовують в OLX .

Зарплата в агросекторі нижче середньої

Середня заробітна плата в Україні у першому кварталі поточного року зросла на 22,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року і склала 18 903 грн, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Найбільше нині платять у таких секторах економіки:

ІТ та телекомунікації — майже 49,5 тис. грн;

фінансова та страхова сфери — 39,1 тис. грн;

авіаційний транспорт — 34,7 тис. грн.

Лідерами за темпами зростання у І кварталі стали:

готельно-ресторанне господарство — +44,1%;

будівництво — +44,0%;

водний транспорт — +42,0%.

«У провідному «експортному» секторі національної економіки — сільському господарстві, частка якого перевищує у загальних обсягах 60%, середня заробітна плата попри збільшення на 19% не дотягнула навіть до 15 тис. грн», — уточнив Гетманцев.