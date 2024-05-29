В яких сферах найчастіше закривався бізнес під час повномасштабної війни, - дослідження

За час повномасштабної війни найчастіше закривали бізнес аграрії та юристи, свідчать дані дослідження, яке провів YouControl.Market.

Так, згідно з результатами дослідження, найбільше за час великої війни в Україні закрилося аграрних підприємств — 1261 компанія за період із 2022 року по перший квартал 2024 року включно. Наступні сфери за кількістю закриттів — оптова торгівля, операції з нерухомістю та будівельні компанії.

При цьому частка закриття компаній, які надають юридичні послуги в загальній кількості припинених фірм за час війни зросла у 2 рази.

"Тобто якщо в 2021 році на юридичний сектор припадало 2,3% усіх припинень бізнес-діяльності в Україні, то за період повномасштабної війни частка закритих юридичних компаній зросла до 4,7%", - йдеться в результатах дослідження.

Також знизилась і інтенсивність ліквідацій компаній за більш ніж два роки війни в секторах водопостачання, деревообробки, роздрібної і оптової торгівлі.

Інтенсивність офіційних ліквідацій підприємств під час повномасштабної війни у порівнянні з 2021 роком найбільше зросла в Одеській, Запорізькій та Київській областях.

Натомість суттєве зниження закриттів бізнесу спостерігалося у таких регіонах як Херсонська, Харківська та Донецька області.

"На жаль, цей тренд пов'язаний з окупацією частини регіонів, а не з покращенням умов ведення бізнесу", - повідомляють експерти.

За даними YC.Market у 2023 році в Україні закрили трохи більше 4 тисяч компаній — це вдвічі менше ліквідованих фірм, ніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році.

Зазначимо, нещодавно повідомлялося, які українські ритейлери згорнули діяльність під час війни.

Також повідомлялося, що у 2022 році кількість діючих підприємств у галузі сільського, лісового та рибного господарства зменшилася з 51,8 тис. до 35,6 тис, тобто майже на третину (-31,4 %). Для галузі це найбільше зниження з 2012 року, яке водночас перевищує відповідний показник по економіці в цілому (-29,6 %).

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