7 ритейлерів, які згорнули діяльність під час війни

Більшість компаній, що закрились чи на перебувають межі закриття, мали проблеми з бізнесом ще до війни.

За останні два роки війни карколомні зміни у бізнес-ландшафті України витримали не усі компанії. Чимало ритейлерів та компаній з суміжних областей не пристосувались до нових умов ведення бізнесу і вимушені були суттєво зменшити чи припинити діяльність. Є й такі, що змушені були піти з ринку через помилки та неетичну поведінку власників.

Зокрема, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закрився з мільйонними боргами перспективний сервіс доставки їжі Rocket. А ще у 2021 році український стартап, який оцінювався у $50–100 млн, встиг вийти на європейський ринок, у компанії обіцяли вийти за рік на беззбиткову роботу, пише сайт Асоціації ритейлерів rau.ua.

Замість цього в компанії відбулась хвиля скорочень, згодом стало відомо про проблеми з фінансуванням, а співзасновника компанії звинуватили в махінаціях. Добила проблемний бізнес війна. Власники компанії перестали виходити на зв’язок, заборгувавши мільйони ресторанам за продані страви. Згодом Rocket провели через контрольоване банкрутство. А торговельну марку продали за 87 000 грн (замість 3,6 млн грн на старті).

Восени 2022-го згорнув роботу, не витримавши воєнних реалій, поштовий оператор Justin. Компанія, що входила до Fozzy Group, вийшла на ринок України у 2017 році, мала амбітні плани потіснити Нову пошту та відкривалася у всіх маркетах Сільпо та Фора. Однак, як зазначають в Асоціації ритейлерів, отримати всіх бажаних локацій у Сільпо не вдалося, ціни на оренду були зависокі, не змогли обʼєднати і логістику Сільпо та Justin.

А головне - Justin не витримав удару набагато сильнішого конкурента - Нової пошти, яка мала у 35 разів більше відділень і поштоматів. Останньою краплею у вкрай складному становищі компанії стало відкрите вторгнення РФ. Як тільки кількість замовлень впала, компанія перестала існувати.

У березні 2024-го закрився ще один проєкт від власників Сільпо — мережа магазинів гаджетів ringoo. У Fozzy Group головною причиною згортання роботи мережі назвали неактуальність регіональних офлайн-магазинів через стрімкий розвиток онлайн-торгівлі. Мережа налічувала 76 торгових точок у більш ніж 50 містах України, як у великих містах, так і у районних центрах. Її локації вже займає велика регіональна мережа Кібернетики.

На думку голови правління Асоціації ритейлерів України Андрія Жука, Fozzy Group багато експериментує. У лютому компанія, наприклад, запустила медичну мережу Doctor Sam. Також у них є фармацевтичні супермаркети Біла ромашка, магазин зоотоварів e-zoo, спортмережа Apollo Next, маркетплейс MauDau, ресторани, виробництво і навіть власний банк. «Але коли бізнес дотаційний – Fozzy його закриває», – зазначив Жук. За 2023 рік дохід ТОВ «Гараж Мобайл Груп» склав 266,6 млн грн, що на 25,5% менше, ніж у 2022 році, свідчать дані Опендатабот. Чистий збиток компанії – 49,2 млн, вартість активів склала 376,8 млн грн. Зобов`язання ringoo у три рази перевищують виторг у 2023 році.

У лютому 2024-го згорнули діяльність дитячі інтернет-магазини pampik.com та panama.ua. Ймовірними причинами закриття діяльності магазинів називаються труднощі роботи в умовах військового стану, падіння дитячого ринку та спадаюча динаміка народжуваності в країні. З огляду на це, інвестори прийняли рішення припинити діяльність цих проєктів.

Співзасновниками інтернет-магазину Pampik у 2010 році стали Шахін Мусаєв та Олег Шапоренко. Через 10 років вони продали ресурс інвесткомпанії Dragon Capital.

На межі закриття перебуває сьогодні і популярна мережа ресторанів L’Kafa Group. Станом на липень 2023 року з понад 30 закладів мережі працювало менше десяти. Сайт групи не працює, а інформація в соцмережах не оновлюється з травня 2023 року.

Усама Кафа, який заснував ресторанну компанію у 1998 році, підтвердив журналістам, що у зв’язку з воєнним станом у країні та обмеженнями комендантської години в компанії змушені були тимчасово заморозити роботу деяких об’єктів, решту переформатували на денні. Загалом за 15 років свого існування компанія відкрила 67 ресторанів.

Удвічі скоротили мережу Хлібний і відмовились від майже всіх немережевих ресторанів у Києві ресторатори Дмитро Заходякін та Аліна Косічкіна. За час великої війни із 18 закладів залишилось лише дев’ять. Партнери також відмовились відкривати заклад Bird milk, який мав з’явитись у лютому 2022-го.

За даними Асоціації ритейлерів, сума інвестицій в кожен Хлібний могла складати близько $400 тис. А новим інвестором рестораторів міг стати бізнес-партнер бізнесмена Ігоря Коломойського Михайло Кіперман. Після початку повномасштабного російського вторгнення Кіперман міг відмовитись інвестувати в ресторанний бізнес свого партнера. Тож Заходякін почав закривати заклади.

Окрім складнощів роботи в воєнний час, ресторатори не могли оговтатись від неодноразових скадалів, пов’язаних із неналежним сервісом, невиплатою зарплати працівникам. Зараз відомо, що Заходякін планує відкрити ресторани в Лондоні. Однак оскільки розвивати успішний бізнес у двох країнах одночасно майже неможливо, Заходякін може закрити свій український бізнес.