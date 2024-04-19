7 ритейлеров, которые свернули деятельность во время войны

Большинство компаний, закрывшихся или за грани закрытия, имели проблемы с бизнесом еще до войны.

За последние два года войны изменения в бизнес-ландшафте Украины выдержали не все компании. Многие ритейлеры и компании из смежных областей не приспособились к новым условиям ведения бизнеса и вынуждены были существенно уменьшить или прекратить деятельность. Есть и такие, что вынуждены были уйти с рынка из-за ошибок и неэтичного поведения владельцев.

В частности, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину закрылся с миллионными долгами перспективный сервис доставки еды Rocket. А еще в 2021 году украинский стартап, оценивавшийся в $50–100 млн, успел выйти на европейский рынок, в компании обещали выйти за год на безубыточную работу, пишет сайт Ассоциации ритейлеров rau.ua.

Вместо этого у компании произошла волна сокращений, впоследствии стало известно о проблемах с финансированием, а соучредителя компании обвинили в махинациях. Добила проблемный бизнес война. Владельцы компании перестали выходить на связь, задолжав миллионы ресторанам за проданные блюда. Впоследствии Rocket провели через контролируемое банкротство. А торговая марка была продана за 87 000 грн (вместо 3,6 млн грн на старте).

Осенью 2022-го свернул работу, не выдержав военных реалий, почтовый оператор Justin. Компания, входившая в Fozzy Group, вышла на рынок Украины в 2017 году, имела амбициозные планы потеснить Новую почту и открывалась во всех маркетах Сильпо и Фора. Однако, как отмечают в Ассоциации ритейлеров, получить всех желаемых локаций в Сильпо не удалось, цены на аренду были слишком высоки, не смогли объединить и логистику Сильпо и Justin.

А главное – Justin не выдержал удара гораздо более сильного конкурента, Новой почты, которая имела в 35 раз больше отделений и почтоматов. Последней каплей в крайне сложном положении компании стало вторжение РФ. Как только количество заказов упало, компания перестала существовать.

В марте 2024-го закрылся проект от владельцев Сильпо – сеть магазинов гаджетов ringoo. В Fozzy Group главной причиной сворачивания работы сети назвали неактуальность региональных офлайн-магазинов из-за стремительного развития онлайн-торговли. Сеть насчитывала 76 торговых точек более чем в 50 городах Украины, как в крупных городах, так и в районных центрах. Ее локации уже занимает обширная региональная сеть Кибернетики.

По мнению главы правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрея Жука, Fozzy Group много экспериментирует. В феврале компания, к примеру, запустила медицинскую сеть Doctor Sam. Также у них есть фармацевтические супермаркеты Белая ромашка, магазин зоотоваров e-zoo, спортсеть Apollo Next, маркетплейс MauDau, рестораны, производство и даже собственный банк. "Но когда бизнес дотационный - Fozzy его закрывает", - отметил Жук. За 2023 год доход ООО «Гараж Мобайл Групп» составил 266,6 млн грн, что на 25,5% меньше, чем в 2022 году, свидетельствуют данные Опендатабот. Чистый убыток компании – 49,2 млн., стоимость активов составила 376,8 млн. грн. Обязательства ringoo в три раза превышают выручку в 2023 году.

В феврале 2024 года свернули деятельность детские интернет-магазины pampik.com и panama.ua. Вероятными причинами закрытия деятельности магазинов называются трудности работы в условиях военного положения, падение детского рынка и ниспадающая динамика рождаемости в стране. В связи с этим инвесторы приняли решение прекратить деятельность этих проектов.

Соучредителями интернет-магазина Pampik в 2010 году стали Шахин Мусаев и Олег Шапоренко. Спустя 10 лет они продали ресурс инвесткомпании Dragon Capital.

На грани закрытия находится сегодня и популярная сеть ресторанов L'Kafa Group. По состоянию на июль 2023 года из более чем 30 заведений сети работало менее десяти. Сайт группы не работает, а информация в соцсетях не обновляется с мая 2023 года.

Усама Кафа, основавший ресторанную компанию в 1998 году, подтвердил журналистам, что в связи с военным положением в стране и ограничениями комендантского часа в компании вынуждены были временно заморозить работу некоторых объектов, остальные переформатировали на дневные. В общей сложности за 15 лет своего существования компания открыла 67 ресторанов.

Вдвое сократили сеть Хлебный и отказались от почти всех несетевых ресторанов в Киеве рестораторы Дмитрий Заходякин и Алина Косичкина. За два года войны из 18 заведений осталось только девять. Партнеры также отказались открывать заведение Bird milk, которое должно появиться в феврале 2022-го.

По данным Ассоциации ритейлеров, сумма инвестиций в каждый Хлебный могла составлять около $400 тыс. А новым инвестором рестораторов мог стать бизнес-партнер бизнесмена Игоря Коломойского Михаил Киперман. После начала полномасштабного российского вторжения Киперман мог отказаться от инвестирования в ресторанный бизнес своего партнера. Заходякин начал закрывать заведения.

Кроме сложностей работы в военное время, рестораторы не могли оправиться от неоднократных скадалов, связанных с ненадлежащим сервисом, невыплатой зарплаты работникам. Сейчас известно, что Западякин планирует открыть рестораны в Лондоне. Однако, поскольку развивать успешный бизнес в двух странах одновременно почти невозможно, Заходякин может закрыть свой украинский бизнес.