"Харківський велосипедний завод" можуть визнати банкрутом

8 квітня Господарський суд Харківської області відкрив провадження про банкрутство ПрАТ "Харківський велосипедний завод".

Про це повідомляється на сайті Верховного суду, пише biz.liga.net.

Зазначається, що справа про банкрутство відкрита на підставі заяви фізичної особи-підприємиці Олени Хоменко, якій підприємство заборгувало 700 000 грн.

Про "Харківський велосипедний завод"

Харківський велосипедний завод відкрили у листопаді 1923 року на базі евакуйованої з Риги під час Першої світової війни й націоналізованої велосипедної фабрики Лейтнера.

У 1926 році підприємство почало виробляти модель велосипеда "Україна". Інші відомі моделі – "Турист", "Супутник", "Прогрес", "Спорт".

Нинішня компанія ХВЗ була заснована у 1993 році шляхом реорганізації орендного підприємства "Харківський велосипедний завод iм. Г.I. Петровського".

Останнім часом виробництво велосипедів відбувалося за давальницькою схемою, надавачем давальницької сировини була приватна промислово-торговельна фірма "ЮСI". Вона також виробляє засоби гігієни, косметики й побутової хімії. Обидві компанії мають одного бенефіціара – це Василь Савич.

Зауважимо, найбільші виробники велосипедів в Україні – це створені у 1990-х роках Ардіс (Київ) та Велотрейд (Харків). Велотрейд після початку повномасштабної війни евакуював своє виробництво на захід України – в Борщів та Хотин.