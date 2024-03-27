На Закарпатті розпочалася чергова спроба визнати банкрутом Солотвинський солерудник

Господарський суд Закарпатської області відновив провадження у справі про банкрутство державного підприємства "Солотвинський солерудник".

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Про це повідомляється на сайті Верховного суду.

Як пише Ліга.net, згідно з даними інформаційно-пошукової системи ЛІГА:Закон, це вже мінімум четверта спроба розпочати процедуру банкрутства солерудника за останні 30 років. Востаннє вона тривала з 2015 по 2019 рік, але була зупинена через законодавчий мораторій на банкрутство держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Наприкінці 2023 року суд отримав нову заяву від Головного управління ДПС у Закарпатській області, якому Солотвинський солерудник заборгував понад 8 млн гривень. Оскільки трирічний термін мораторію вичерпався, юридичних перешкод для визнання підприємства банкрутом більше немає. Відтепер можуть розпочатися процедури санації чи ліквідації.

Солотвинське родовище колись було одним з найбільших в Україні. У кращі роки солерудник видобував до 940 тисяч тонн солі на рік. Однак останні приблизно 15 років він не працює через затоплення шахт.

Найновіша шахта №9 експлуатувалася з 1974 до 2008 року, коли її підтопило. За оцінками директора виробничої дирекції з ліквідації Солотвинського солерудника Олександра Поштука, запасів цієї шахти вистачило б ще на 100-150 років. Відновлення видобутку на базі старих шахт не реально, але можитво потрібно будувати нову шахту.

Шахта №8 також була затоплена після вичерпання запасів. А від найстарішої шахти №7, закритої ще після Другої світової, залишився величезний провал з озером.

Солотвинський солерудник: від слави до руйнації

Солотвинський солерудник, чия історія налічує етапи від Римської імперії, став свідком початку промислового видобутку солі на Закарпатті ще в 1778 році. Тоді, на теренах цієї землі, розпочалася ера, яка визначила економічну картину регіону.

Згідно з історичними даними, на цьому родовищі було всього дев'ять шахт. В період Радянського Союзу, ця земля служила постачальником солі для всього союзу, а також для Угорщини та Чехословаччини.

За часи незалежної України сіль експортувалася до Прибалтійських країн, Молдови, Словаччини та Угорщини, забезпечуючи світовий ринок якісною продукцією.

Однак, сьогодні, колишнє процвітаюче промислове селище солекопів пережило свій період слави. Руйнація шахт призвела до їхнього закриття, а землі над шахтами обвалилися, утворюючи величезні котловани, заповнені водою.

Нагадаємо, у серпні 2022 року на території Буштинської громади Закарпатській області розпочалися роботи з налагоджування добування солі із місцевого родовища. Планується вийти на показник в 150 тисяч тонн солі на місяць методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі.