Чому в Україні не купують та не розробляють нові родовища солі

Вітчизняні ЗМІ останнім часом часто пишуть про ситуацію на ринку кам'яної солі на тлі зупинки “Артемсолі”. І природно звертають увагу на проблеми із розвідкою нових родовищ солі, зокрема, на Закарпатті.

Серед іншого, за одним з родовищ, Тереблянським у Тячівському районі Закарпаття, у грудні 2022 року було проведено навіть аукціон щодо придбання Спеціального дозволу на користування надрами – Західно-Тереблянська ділянка, вид корисної копалини – кам’яна сіль.

Нагадаємо, що на цьому аукціоні за право викупити спецдозвіл на видобування солі змагалися з-поміж інших компанії одних з найзаможніших бізнесменів України. В підсумку перемогла компанія "Олімп Фінанс Груп", що запропонувала за спецдозвіл 25 млн грн.

Але "Олімп Фінанс Груп" спецдозвіл так і не викупив, що стало приводом для призначення у лютому 2023 року повторного аукціону. Проте, чи насправді "Олімп Фінанс Груп" відмовився від викупу спецдозволу?

Ми зв’язалися з керівником "Олімп Фінанс Груп" Олегом Мельниченко, який прокоментував результати аукціону, проведеного у грудні 2022 року, та висловив свою точку зору на ситуацію, що склалась.

Чи брало ТОВ «ОЛІМП ФІНАНС ГРУП» участь у аукціоні, щодо придбання Спеціального дозволу на користування надрами – Західно-Тереблянська ділянка, вид корисної копалини – кам’яна сіль?

- Так, дійсно, ТОВ «Олімп фінанс груп» приймало участь в аукціоні, щодо придбання Спеціального дозволу на користування надрами – Західно-Тереблянська ділянка, який було призначено на 12.12.2022 року, та навіть більше, ТОВ «Олімп фінанс груп» перемогло в цьому Аукціоні з найвищою остаточною ціновою пропозицією 25 001 000 гривень.

Що спонукало ТОВ «ОЛІМП ФІНАНС ГРУП» взяти участь в аукціоні щодо придбання Спеціального дозволу на видобуток кам’яної солі, хоча наскільки я розумію, Ваша компанія не спеціалізується на видобуванні корисних копалин?

- Я б так не сказав. Почнемо з того, що я, як керівник компанії, за фахом гірничий інженер, компанія вже працювала у напрямку розроблення родовищ копалин у Хмельницькій області, у нас до цього вже був досвід видобування кар’єрного каменю та виробництво щебню та відсіву, ми фінансували проекти з придбання обладнання для видобутку корисних копалин. Тому, ми певним чином повертаємось до знайомого для нас напряму діяльності, в зв’язку з чим, було прийняте рішення щодо участі у цьому аукціоні..

Крім того, початкова ціна лота щодо спеціального дозволу була незначною, що також спонукало нас взяти участь в цьому аукціоні.

Так початкова ціна аукціону складала приблизно 550 тисяч гривень, проте ТОВ «ОЛІМП ФІНАНС ГРУП» зробило найбільшу остаточну цінову пропозицію в 25 001 000 гривень та перемогла в аукціоні. Ви готові були сплатити такі кошти?

- Звичайно, ми планували витратити на цей дозвіл менше, але на те це і аукціон. На нашу думку, значному збільшенню ціни на аукціоні посприяла недобросовісна поведінка окремих конкурентів, які, мабуть, мали на меті зірвати проведення аукціону, в зв’язку з чим в певний момент вартість лоту різко «взлетіла». .

Проте, не дивлячись на значно завищену, як на нашу думку, ціну спеціального дозволу, ТОВ «ОЛІМП ФІНАНС ГРУП» мало та не полишає наміру виконати усі умови Аукціони, в тому числі, щодо оплати.

Чому на Вашу думку 25 мільйонів це завищена ціна?

- Нормальною є світова практика, коли продається ліцензія на вже розвідані родовища з підтвердженими запасами корисних копалин. Але в зв’язку з тим, що грошей на проведення геолого-розвідувальних робіт в державному бюджеті та бюджеті Держгеонадра не передбачено, останній виставляє на аукціон дозволи, які дають право саме на розвідувальні роботи. .

А враховуючи те, що цей лот включає спеціальний дозвіл по факту на розвідування родовища, а не на видобування, це створює додаткові ризики при реалізації проекту, оскільки не зрозуміло чи взагалі є там сіль та в якому обсязі. Тому, на нашу думку, підсумкова вартість лоту виявилась значно завищеною.

Чи уклало ТОВ «ОЛІМП ФІНАНС ГРУП» з Держгеонадра договір купівлі-продажу Спеціального дозволу на користування надрами – Західно-Тереблянська ділянка?

Станом на сьогодні, ТОВ «ОЛІМП ФІНАНС ГРУП» в повному обсязі виконало всі вимоги законодавства: сплачено всі передбачені платежі необхідні для укладення договору (окрім гарантійного платежу в розмірі 500 000 гривень, було сплачено винагороду оператору, через якого переможець набув право на участь в Аукціоні у розмірі 125 005,00 гривень, у повному обсязі сплачено вартість пакета аукціонної документації в розмірі 17 105,40 гривень, направлено на електронну та поштову адресу Державної служби геології та надр України підписаний з боку ТОВ «ОЛІМП ФІНАНС ГРУП» договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні.

Проте з боку Державної служби геології та надр України договір з незрозумілих причин підписано не було та позбавлено ТОВ «ОЛІМП ФІНАНС ГРУП» права на отримання дозволу.

У зв’язку з чим, на Вашу думку, ТОВ «ОЛІМП ФІНАНС ГРУП» було позбавлено права на отримання дозволу?

- Через відсутність офіційної відповіді від Держгеонадра, ми не можемо відповісти на це питання. Можна робити різні припущення (наприклад, мав перемогти інший учасник), але, повторюю, нам це достеменно невідомо.

Чи вносились якісь зміни до договору купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні?

Готуючись до аукціону, порадившись зі спеціалістами у галузі видобутку кам’яної солі, в тому числі з геологами, з’ясувалось, що обсяги запасів та якісні характеристики кам’яної солі, а також потужність корисної товщі Тереблянського родовища цілком можуть не відповідати тим, що зазначені у Пакеті аукціонної документації. У зв’язку з цим, в приблизний проект договору купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з нашого боку було додане положення щодо можливості повернення Переможцю аукціону всіх платежів, здійснених ним для придбання спеціального дозволу, в разі якщо не буде виявлено заявлених запасів солі, або сіль не буде відповідати заявленій якості..

Також, до договору нами були внесені гарантії Державної служби геології та надр України стосовно того, що внесення Західно-Тереблянської ділянки кам’яної солі до переліку ділянок надр, дозволи на використання якими виставляються на аукціон, було здійснено з дотриманням вимог природоохоронного законодавства, за попереднього погодження районною, селищною чи сільською радою, на території якої розташована ділянка, та Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, також гарантії того, що Аукціон було організовано та проведено згідно з вимогами чинного законодавства України, зокрема, але не виключно, з дотриманням положень Порядку проведення аукціонів, а результати Аукціону є законними та дійсними та те, що початкова ціна лота Аукціону розрахована відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами.

Звертаємо увагу на тому, що всі вищеперелічені зміни до примірного договору купівлі-продажу спеціального дозволу не суперечать вимогам чинного законодавства, крім того, договір, в тому числі підписаний з нашого боку, двічі направлявся поштою та електронною поштою на адресу Державної служби геології та надр України, проте з боку Держгеонадра жодної офіційної відповіді надано не було.

Якщо Ви вважаєте, що Держгеонадра незаконно позбавили Вас права на укладення договору купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами, чи вчинялись Вами якісь дії з цього приводу?

- Для захисту своїх порушених прав, ТОВ «ОЛІМП ФІНАНС ГРУП» звернулось до Київського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Державної служби геології та надр України, в якій ми просимо суд визнати протиправною бездіяльність Державної служби геології та надр України щодо неукладення з Позивачем договору купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами – Західно-Тереблянська ділянка та визнати незаконним та скасувати наказ Державної служби геології та надр України «Про позбавлення права на отримання спеціального дозволу на користування надрами», виданий у рамках реалізації спеціального дозволу на користування надрами – Західно-Тереблянська ділянка, проданого за результатом проведення Аукціону від 12.12.2022 року.

В цьому процесі суд перейшов в письмове провадження, отже чекаємо на рішення суду.

У разі задоволення позову ТОВ «ОЛІМП ФІНАНС ГРУП», Державна служба геології та надр України зобов’язана буде укласти з ТОВ «ОЛІМП ФІНАНС ГРУП» договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами. Крім того, у разі проведення нового аукціону з продажу вищезазначеного спеціального дозволу у ТОВ «ОЛІМП ФІНАНС ГРУП» будуть достатні правові підстави для оскарження результатів майбутніх аукціонів.

Як Ви зазначали раніше, на Вашу думку цей лот, містить ризики для потенційного переможця, пов’язані з наявними судовими справами та з неможливістю на даний час визначити наявність в межах ділянки, яка охоплюється спеціальним дозволом, кам’яної солі та її кількості. З якими ще труднощами, на Вашу думку, може зіткнутися потенційний переможець цього Аукціону?

- Як нам стало відомо, земельна ділянка, яка підпадає під межі спеціального дозволу на користування надрами – Західно-Тереблянська ділянка, на сьогоднішній день вже майже повністю «розпайована» та перебуває у власності фізичних та юридичних осіб, що унеможливлює відведення цієї земельної ділянки переможцем, що в свою чергу позбавляє переможця аукціону на отримання того, на що він міг розраховувати приймаючи участь в Аукціоні.

Крім того, як нам стало відомо ще в 2017році в межах Західно-Тереблянської ділянки вже надавався дозвіл на користування надрами на видобування кам’яної солі, в зв’язку з чим місцевими органами самоврядування, місцевою ОТГ розглядається питання створення на земельній ділянці, в тому числі в межах території, яка охоплюється спеціальним дозволом, який виставляється на Аукціон, Індустріального парку для забезпечення діяльності саме родовища, дозвіл на видобування на якому видано ще в 2017 році, що створює додаткові перепони в реалізації прав користування землею в межах території спеціального дозволу.

Отже, на нашу думку, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України в особі Державної служби геології та надр України до того, як виставляти на аукціон спеціальний дозвіл на користування надрами має перевіряти земельну ділянку, яка охоплюється дією спеціального дозволу, на наявність прав третіх осіб, оскільки для реалізації спеціального дозволу необхідно оформлювати право на земельну ділянку, на якій в подальшому буде розміщуватись виробничі потужності, склади, адмінбудівлі та інше.

Крім того, на нашу думку, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України має забезпечити розвідування корисних копалин та виставляти на аукціон дозвіл вже на видобуток корисних копалин, а не на розвідування, як в нашому випадку, що, в свою чергу, значно підвищить вартість таких дозволів та надходжень до державного бюджету, як наприклад аукціон на продаж спеціального дозволу на користування надрами – Верхньострутинська ділянка Верхньострутинського родовища, який відбудеться 17 квітня цього року, по якому початкова ціна лоту встановлена в розмірі більше 34 мільйонів гривень.

Якими, на вашу думку, мають бути подальші дії з боку Держгеонадра з метою врегулювання виниклого спору?

- На нашу думку, визначатись з призначенням наступного аукціону, який, до речі, вже призначено на 21 квітня 2023 року, було б доцільним тільки після набрання законної сили судового рішення у справі за позовом ТОВ «ОЛІМП ФІНАНС ГРУП» до Державної служби геології та надр України, щодо визнання протиправною та незаконною бездіяльністі Державної служби геології та надр України щодо неукладення з Позивачем договору купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами – Західно-Тереблянська ділянка, для того щоб остаточно поставити крапку у справі позбавлення ТОВ «ОЛІМП ФІНАНС ГРУП» права на отримання спеціального дозволу, що, в свою чергу, унеможливить понесення подальших збитків, пов’язаних з судовими розглядами, як нами так і можливими переможцями наступних аукціонів, які, в разі визнання судом незаконними дій Держгеонадра, мають бути компенсовані з державного бюджету.

Ну і звісно, у разі прийняття на користь ТОВ «ОЛІМП ФІНАНС ГРУП» судового рішення – укладення договору купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами (Західно-Тереблянська ділянка).

Чи буде ТОВ «ОЛІМП ФІНАНС ГРУП» знову брати участь в Аукціоні щодо придбання спеціального дозволу на користування надрами – Західно-Тереблянська ділянка, який призначено на 21 квітня 2023 року?

- Ми вже перемогли на аукціоні з продажу цього спецдозволу, який відбувся 12 грудня 2022 року, і тепер будемо добиватись свого права на цей дозвіл у судових інстанціях.

Крім того, новий аукціон оголошений з порушенням вимог Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 993, в пункті 16 якого йдеться, що розмір гарантійного внеску для кожного повторного аукціону збільшується в два рази для повторного аукціону, в п’ять разів для другого повторного аукціону, в 15 разів для кожного подальшого повторного аукціону. А оскільки згідно абзацу 4 пункту 16 Порядку розмір гарантійного платежу для інших корисних копалин (до яких, в тому числі, відноситься сіль) становить 1 мільйон гривень, то гарантійний платіж при проведенні Аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами – Західно-Тереблянська ділянка, оскільки це є другий повторний аукціон, має становити п’ять мільйонів гривень, а не п'ятнадцять мільйонів, як це встановлено Держгеонадра, що є грубим порушенням чинного законодавства, та може свідчити про замовний характер цього аукціону в інтересах певної особи.

Крім того, таке грубе порушення вимог чинного законодавства дає всі законні підстави потенційним учасникам для оскарження порядку проведення та результату аукціону.

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