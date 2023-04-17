Почему в Украине не покупают и не разрабатывают новые месторождения соли

Отечественные СМИ в последнее время часто пишут о ситуации на рынке каменной соли на фоне остановки Артемсоли. И, естественно, обращают внимание на проблемы с разведкой новых месторождений соли, в частности, на Закарпатье.

Среди прочего, по одному из месторождений, Тереблянскому в Тячевском районе Закарпатья, в декабре 2022 года был проведен даже аукцион по приобретению Специального разрешения на пользование недрами – Западно-Тереблянский участок, вид полезного ископаемого – каменная соль.

Напомним, что на этом аукционе за право выкупить спецразрешение на добычу соли соревновались среди других компании одних из самых богатых бизнесменов Украины. В итоге победила компания "Олимп Финанс Групп", предложившая за спецразрешение 25 млн грн.

Но "Олимп Финанс Групп" спецразрешение так и не выкупил, что стало поводом для назначения в феврале 2023 года повторного аукциона. Однако на самом ли деле "Олимп Финанс Групп" отказался от выкупа спецразрешения?

Мы связались с руководителем "Олимп Финанс Групп" Олегом Мельниченко, который прокомментировал результаты аукциона, проведенного в декабре 2022 года, и высказал свою точку зрения на сложившуюся ситуацию.

Участвовало ли ООО «ОЛИМП ФИНАНС ГРУПП» в аукционе по приобретению Специального разрешения на пользование недрами – Западно-Тереблянский участок, вид полезного ископаемого – каменная соль?

- Да, действительно, ООО «Олимп финанс групп» принимало участие в аукционе, по приобретению Специального разрешения на пользование недрами – Западно-Тереблянский участок, который был назначен на 12.12.2022 года, и даже больше, ООО «Олимп финанс групп» победило в этом Аукционе с самым высоким окончательным ценовым предложением 25 001 000 гривен.

Что побудило ООО «ОЛИМП ФИНАНС ГРУПП» принять участие в аукционе по приобретению Специального разрешения на добычу каменной соли, хотя, насколько я понимаю, Ваша компания не специализируется на добыче полезных ископаемых?

– Я бы так не сказал. Начнем с того, что я, как руководитель компании, по специальности горный инженер, компания уже работала в направлении разработки месторождений ископаемых в Хмельницкой области, у нас до этого уже был опыт добычи карьерного камня и производство щебня и отсева, мы финансировали проекты приобретение оборудования для добычи полезных ископаемых. Поэтому мы определенным образом возвращаемся к знакомому нам направлению деятельности, в связи с чем, было принято решение об участии в этом аукционе.

Кроме того, начальная цена лота по специальному разрешению была незначительной, что также побудило нас принять участие в этом аукционе.

Так начальная цена аукциона составляла примерно 550 тысяч гривен, однако ООО «ОЛИМП ФИНАНС ГРУПП» сделало самое большое окончательное ценовое предложение в 25 001 000 гривен и победило в аукционе. Вы готовы были заплатить такие средства?

– Конечно, мы планировали потратить на это разрешение меньше, но на то это и аукцион. По нашему мнению, значительному увеличению цены на аукционе посодействовало недобросовестное поведение отдельных конкурентов, которые, видимо, имели целью сорвать проведение аукциона, в связи с чем в определенный момент стоимость лота резко «взлетела». .

Однако, несмотря на значительно завышенную, как нам кажется, цену специального разрешения, ООО «ОЛИМП ФИНАНС ГРУПП» мало и не оставляет намерения выполнить все условия Аукционы, в том числе, по оплате.

Почему по вашему мнению 25 миллионов это завышенная цена?

- Нормальная мировая практика, когда продается лицензия на уже разведанные месторождения с подтвержденными запасами полезных ископаемых. Но в связи с тем, что денег на проведение геологоразведочных работ в государственном бюджете и бюджете Госгеонадра не предусмотрено, последний выставляет на аукцион разрешения, дающие право именно на разведывательные работы. .

А учитывая то, что этот лот включает специальное разрешение по факту на разведку месторождения, а не на добычу, это создает дополнительные риски при реализации проекта, поскольку непонятно вообще есть ли там соль и в каком объеме. Поэтому, по нашему мнению, итоговая стоимость лота оказалась завышенной.

Заключило ли ООО «ОЛИМП ФИНАНС ГРУПП» с Госгеонадра договор купли-продажи Специального разрешения на пользование недрами – Западно-Тереблянский участок?

На сегодня, ООО «ОЛИМП ФИНАНС ГРУПП» в полном объеме выполнило все требования законодательства: уплачены все предусмотренные платежи необходимые для заключения договора (кроме гарантийного платежа в размере 500 000 гривен, было уплачено вознаграждение оператору, через которого победитель получил право на участие в Аукционе в размере 125 005,00 гривен, в полном объеме уплачена стоимость пакета аукционной документации в размере 17 105,40 гривен, направлен по электронному и почтовому адресу Государственной службы геологии и недр Украины подписан со стороны ООО «ОЛИМП ФИНАНС ГРУПП» договор купли-продажи специально разрешения на пользование недрами на аукционе.

Однако со стороны Государственной службы геологии и недр Украины договор по непонятным причинам подписан не был и лишен ООО «ОЛИМП ФИНАНС ГРУПП» права на получение разрешения.

В связи с чем, по вашему мнению, ООО «ОЛИМП ФИНАНС ГРУПП» было лишено права на получение разрешения?

– Из-за отсутствия официального ответа от Госгеонадра, мы не можем ответить на этот вопрос. Можно делать разные предположения (например, должен был победить другой участник), но, повторяю, нам это точно неизвестно.

Вносились ли какие-либо изменения в договор купли-продажи специального разрешения на пользование недрами на аукционе?

Готовясь к аукциону, посоветовавшись со специалистами по добыче каменной соли, в том числе с геологами, выяснилось, что объемы запасов и качественные характеристики каменной соли, а также мощность полезной толщи Тереблянского месторождения вполне могут не соответствовать тем, что указаны в Пакете аукционной документации. В связи с этим, в пример проект договора купли-продажи специального разрешения на пользование недрами на аукционе с нашей стороны было добавлено положение о возможности возвращения Победителю аукциона всех платежей, совершенных им для приобретения специального разрешения, в случае если не будет обнаружено заявленных запасов соли, или соль не будет соответствовать заявленному качеству.

Также, в договор нами были внесены гарантии Государственной службы геологии и недр Украины относительно того, что внесение Западно-Тереблянского участка каменной соли в перечень участков недр, разрешения на использование которыми выставляются на аукцион, было осуществлено с соблюдением требований природоохранного законодательства по предварительному согласование районным, поселковым или сельским советом, на территории которого расположен участок, и Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, также гарантии того, что Аукцион был организован и проведен согласно требованиям действующего законодательства Украины, в частности, но не исключительно, с соблюдением положений Порядка проведение аукционов, а результаты Аукциона законны и действительны и то, что начальная цена лота Аукциона рассчитана в соответствии с Методикой определения начальной цены продажи на аукционе специального разрешения на право пользования недрами.

Обращаем внимание, что все вышеперечисленные изменения к примерному договору купли-продажи специального разрешения не противоречат требованиям действующего законодательства, кроме того, договор, в том числе подписанный с нашей стороны, дважды направлялся по почте и электронной почте в адрес Государственной службы геологии и недр Украины Однако со стороны Госгеонадра никакого официального ответа предоставлено не было.

Если Вы считаете, что Госгеонадра незаконно лишили Вас права на заключение договора купли-продажи специального разрешения на пользование недрами, совершались ли Вами какие-либо действия по этому поводу?

- Для защиты своих нарушенных прав, ООО «ОЛИМП ФИНАНС ГРУПП» обратилось в Киевский окружной административный суд с исковым заявлением в Государственную службу геологии и недр Украины, в котором мы просим суд признать противоправным бездействие Государственной службы геологии и недр Украины относительно незаключения с Истцом договора покупки -продажи специального разрешения на пользование недрами – Западно-Тереблянский участок и признать незаконным и отменить приказ Государственной службы геологии и недр Украины «О лишении права на получение специального разрешения на пользование недрами», выданный в рамках реализации специального разрешения на пользование недрами – Западно-Тереблянский участок, проданный по результатам проведения Аукциона от 12.12.2022 года.

В этом процессе суд перешел в письменное производство, так что ждем решения суда.

В случае удовлетворения иска ООО «ОЛИМП ФИНАНС ГРУПП», Государственная служба геологии и недр Украины обязана будет заключить с ООО «ОЛИМП ФИНАНС ГРУПП» договор купли-продажи специального разрешения на использование недрами. Кроме того, в случае проведения нового аукциона по продаже вышеупомянутого специального разрешения ООО «ОЛИМП ФИНАНС ГРУПП» будут достаточные правовые основания для обжалования результатов будущих аукционов.

Как Вы отмечали ранее, по Вашему мнению этот лот содержит риски для потенциального победителя, связанные с имеющимися судебными делами и с невозможностью в настоящее время определить наличие в пределах участка, охватываемого специальным разрешением, каменной соли и его количества. С какими еще трудностями, по вашему мнению, может столкнуться потенциальный победитель этого аукциона?

- Как нам стало известно, земельный участок, который подпадает под пределы специального разрешения на пользование недрами – Западно-Тереблянский участок, на сегодняшний день уже почти полностью «распаен» и находится в собственности физических и юридических лиц, что делает невозможным отвод этого земельного участка победителем, что в свою очередь лишает победителя аукциона на получение того, на что он мог рассчитывать, принимая участие в Аукционе.

Кроме того, как нам стало известно еще в 2017 году в пределах Западно-Тереблянского участка уже предоставлялось разрешение на пользование недрами на добычу каменной соли, в связи с чем местными органами самоуправления, местной ОТГ рассматривается вопрос создания на земельном участке, в том числе числе в пределах территории, которая охватывается специальным разрешением, выставляемым на Аукцион, Индустриального парка для обеспечения деятельности именно месторождения, разрешение на добычу на котором выдано еще в 2017 году, что создает дополнительные препятствия в реализации прав использования землей в пределах территории специального разрешения.

Итак, по нашему мнению, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в лице Государственной службы геологии и недр Украины до того, как выставлять на аукцион специальное разрешение на пользование недрами, должно проверять земельный участок, охватываемый действием специального разрешения, на наличие прав третьих лиц, поскольку для реализации специального разрешения необходимо оформлять право на земельный участок, на котором в дальнейшем будут размещаться производственные мощности, склады, админздания и другое.

Кроме того, по нашему мнению, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины должно обеспечить разведку полезных ископаемых и выставлять на аукцион разрешение уже на добычу полезных ископаемых, а не на разведку, как в нашем случае, что, в свою очередь, значительно повысит стоимость таких разрешений и поступлений в государственный бюджет, например аукцион на продажу специального разрешения на пользование недрами – Верхнеструтинский участок Верхнеструтинского месторождения, который состоится 17 апреля этого года, по которому начальная цена лота установлена в размере более 34 миллионов гривен.

Какими, по-вашему, должны быть дальнейшие действия со стороны Госгеонадра с целью урегулирования возникшего спора?

- По нашему мнению, определяться с назначением следующего аукциона, который, кстати, уже назначен на 21 апреля 2023 года, было бы целесообразным только после вступления в силу судебного решения по делу по иску ООО «ОЛИМП ФИНАНС ГРУПП» к Государственной службе геологии и недр Украины о признании противоправным и незаконным бездействия Государственной службы геологии и недр Украины относительно незаключения с Истцом договора купли-продажи специального разрешения на пользование недрами – Западно-Тереблянский участок, для того чтобы окончательно поставить точку по делу лишения ООО «ОЛИМП ФИНАНС ГРУПП» права на получение специального разрешения, что, в свою очередь, исключит возможность понесения дальнейших убытков, связанных с судебными разбирательствами, как нами так и возможными победителями последующих аукционов, которые, в случае признания судом незаконными действий Госгеонадра, должны быть компенсированы из государственного бюджета.

Ну и конечно, в случае принятия в пользу ООО «ОЛИМП ФИНАНС ГРУПП» судебного решения – заключение договора купли-продажи специального разрешения на пользование недрами (Западно-Тереблянский участок).

Будет ли ООО «ОЛИМП ФИНАНС ГРУПП» снова участвовать в Аукционе по приобретению специального разрешения на пользование недрами – Западно-Тереблянский участок, который назначен на 21 апреля 2023 года?

- Мы уже победили на аукционе по продаже этого спецразрешения, которое состоялось 12 декабря 2022 года, и теперь будем добиваться своего права на это разрешение в судебных инстанциях.

Кроме того, новый аукцион объявлен с нарушением требований Порядка проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 23 сентября 2020 г. № 993, в пункте 16 которого говорится, что размер гарантийного взноса для каждого повторного аукциона увеличивается в два раза для повторного аукциона, пять раз для второго повторного аукциона, в 15 раз для каждого последующего повторного аукциона. А поскольку согласно абзацу 4 пункта 16 Порядка размер гарантийного платежа для других полезных ископаемых (к которым, в том числе, относится соль) составляет 1 миллион гривен, то гарантийный платеж при проведении Аукциона по продаже специального разрешения на пользование недрами – Западно-Тереблянский участок, поскольку это второй повторный аукцион, должен составлять пять миллионов гривен , а не пятнадцать миллионов, как это установлено Госгеонадра, что является грубым нарушением действующего законодательства, и может свидетельствовать о заказной характер этого аукциона в интересах определенного лица.

Кроме того, столь грубое нарушение требований действующего законодательства дает все законные основания потенциальным участникам для обжалования порядка проведения и результата аукциона.

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