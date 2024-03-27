В Закарпатье началась очередная попытка признать банкротом Солотвинский солерудник

Хозяйственный суд Закарпатской области возобновил производство по делу о банкротстве государственного предприятия "Солотвинский солерудник".

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Об этом сообщается на сайте Верховного суда.

Как пишет Лига.net, согласно данным информационно-поисковой системы ЛИГА: Закон, это уже минимум четвертая попытка начать процедуру банкротства солерудника за последние 30 лет. В последний раз она продолжалась с 2015 по 2019 год, но была остановлена из-за законодательного моратория на банкротство госпредприятий, не подлежащих приватизации.

В конце 2023 года суд получил новое заявление от Главного управления ГНС в Закарпатской области, которому Солотвинский солерудник должен более 8 млн гривен. Поскольку трехлетний срок моратория истек, юридических препятствий для признания предприятия банкротом больше нет. Теперь могут начаться процедуры санации или ликвидации.

Солотвинское месторождение когда-то было одним из самых больших в Украине. В лучшие годы солерудник добывал до 940 тысяч тонн соли в год. Однако последние примерно 15 лет он не работает из-за затопления шахт.

Новейшая шахта №9 эксплуатировалась с 1974 по 2008 год, когда ее подтопило. По оценкам директора производственной дирекции по ликвидации Солотвинского солерудника Александра Поштука, запасов этой шахты хватило бы еще на 100-150 лет. Возобновление добычи на базе старых шахт не реально, но возможность нужно строить новую шахту.

Шахта №8 также была затоплена после истощения запасов. А от старейшей шахты №7, закрытой еще после Второй мировой, остался огромный провал с озером.

Солотвинский солерудник: от славы к разрушению

Солотвинский солерудник, чья история насчитывает этапы от Римской империи, стал свидетелем начала промышленной добычи соли в Закарпатье еще в 1778 году. Тогда, на территории этой земли, началась эра, определившая экономическую картину региона.

Согласно историческим данным, на этом месторождении находилось всего девять шахт. В период Советского Союза эта земля служила поставщиком соли для всего союза, а также для Венгрии и Чехословакии.

За время независимой Украины соль экспортировалась в Прибалтийские страны, Молдову, Словакию и Венгрию, обеспечивая мировой рынок качественной продукцией.

Однако, сегодня, бывший преуспевающий промышленный поселок солекопов пережил свой период славы. Разрушение шахт привело к их закрытию, а земли над шахтами обрушились, образуя огромные котлованы, заполненные водой.

Напомним, в августе 2022 года на территории Буштинского общества Закарпатской области начались работы по налаживанию добычи соли из местного месторождения. Планируется выйти на показатель в 150 тысяч тонн соли в месяц методом подземного выщелачивания через буровые скважины с поверхности земли.