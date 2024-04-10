"Харьковский велосипедный завод" могут признать банкротом

8 апреля Хозяйственный суд Харьковской области открыл производство о банкротстве ЧАО "Харьковский велосипедный завод".

Об этом сообщается на сайте Верховного суда, пишет biz.liga.net.

Отмечается, что дело о банкротстве открыто на основании заявления физического лица-предпринимателя Елены Хоменко, которой предприятие задолжало 700 000 грн.

О "Харьковском велосипедном заводе"

Харьковский велосипедный завод был открыт в ноябре 1923 года на базе эвакуированной из Риги во время Первой мировой войны и национализированной велосипедной фабрики Лейтнера.

В 1926 году предприятие начало производить модель велосипеда "Украина". Другие известные модели – "Турист", "Спутник", "Прогресс", "Спорт".

Нынешняя компания ХВЗ была основана в 1993 году путем реорганизации арендного предприятия "Харьковский велосипедный завод им. Г.И. Петровского".

В последнее время производство велосипедов происходило по давальческой схеме, поставщиком давальческого сырья была частная промышленно-торговая фирма "ЮСI". Она также производит средства гигиены, косметики и бытовой химии. Обе компании имеют одного бенефициара – Василий Савич.

Заметим, что крупнейшие производители велосипедов в Украине – это созданные в 1990-х годах Ардис (Киев) и Велотрейд (Харьков). Велотрейд после начала полномасштабной войны эвакуировал свое производство на запад Украины – в Борщев и Хотин.