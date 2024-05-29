В каких сферах чаще всего закрывался бизнес во время полномасштабной войны, - исследование

За время полномасштабной войны чаще всего закрывали бизнес аграрии и юристы, свидетельствуют данные исследования, проведенного YouControl.Market.

Так, согласно результатам исследования, больше всего за время войны в Украине закрылось аграрных предприятий — 1261 компания за период с 2022 года по первый квартал 2024 года включительно. Следующие сферы по количеству закрытий – оптовая торговля, операции с недвижимостью и строительные компании.

При этом доля закрытия компаний, оказывающих юридические услуги в общем количестве прекращенных фирм за время войны, выросла в 2 раза.

"То есть, если в 2021 году на юридический сектор приходилось 2,3% всех прекращений бизнес-деятельности в Украине, то за период полномасштабной войны доля закрытых юридических компаний выросла до 4,7%", - говорится в результатах исследования.

Также снизилась и интенсивность ликвидаций компаний за более чем два года войны в секторах водоснабжения, деревообработки, розничной и оптовой торговли.

Интенсивность официальных ликвидаций предприятий во время полномасштабной войны по сравнению с 2021 годом больше всего выросла в Одесской, Запорожской и Киевской областях.

Существенное снижение закрытий бизнеса наблюдалось в таких регионах как Херсонская, Харьковская и Донецкая области.

"К сожалению, этот тренд связан с оккупацией части регионов, а не с улучшением условий ведения бизнеса", – сообщают эксперты.

По данным YC.Market, в 2023 году в Украине закрыли чуть более 4 тысяч компаний — это вдвое меньше ликвидированных фирм, чем до начала полномасштабного вторжения в 2021 году.

Отметим, недавно сообщалось, какие украинские ритейлеры свернули деятельность во время войны.

Также сообщалось, что в 2022 году количество действующих предприятий в отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства уменьшилось с 51,8 тыс. до 35,6 тыс., то есть почти на треть (-31,4%). Для отрасли это наибольшее снижение с 2012 года, одновременно превышающее соответствующий показатель по экономике в целом (-29,6 %).

Фото: ua.depositphotos.com