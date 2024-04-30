Суд открыл дело о банкротстве станочного завода "Харверст"

Хозяйственный суд Харьковской области открыл производство по делу о банкротстве одного из крупнейших в Украине станочных заводов – Харьковского станкостроительного завода ("Харверст").

Об этом сообщается на сайте Верховного суда, сообщает Liga.net.

По информации издания, заявление о банкротстве "Харверста" подала связанная с УПЭК компания "Лозовские машины PR" (до 2020 года - УПЭК-Техсервис), которая в обоснование ходатайства ссылается на ненадлежащее исполнение заводом условий договора о беспроцентной возвратной помощи от 2012 года.

Также отмечается, что "Харверст" – это одно из пяти основных предприятий группы УПЭК бизнесмена и бывшего депутата Верховной Рады Анатолия Гиршфельда. Четыре из них за последний год вошли в процесс банкротства: "Харверст", Харьковский подшипниковый завод (Харп), Украинская литейная компания, Лозовский кузнечно-механический завод (ЛКМЗ).

О "Харверсте"

Предприятие введено в эксплуатацию в январе 1936 года и за свою многолетнюю историю завод заслуженно снискал мировую славу. Продукция предприятия экспортировалась в 41 страну мира, в том числе в США, Италию, Францию, Бельгию, Японию, Китай, Индию, Великобританию. За долгие годы работы выпущено более 90 тысяч единиц оборудования, более шестисот различных моделей, многие из которых уникальны и производились только на Харьковском станкостроительном заводе.

Напомним, 8 апреля Хозяйственный суд Харьковской области открыл производство о банкротстве ЧАО "Харьковский велосипедный завод".