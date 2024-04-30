"Азовсталь" превратят в музей: какой будет экономическая модель Мариуполя после деоккупации

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что после деоккупации в городе будет меньше металлургии, а комбинат "Азовсталь" превратят в музей.

Об этом городской голова сказал в интервью LIGA.net.

Экономическая модель будет иной

"Сейчас прорабатывается будущая философия города, его экономической модели, которая будет уже иной, чем она была до 2022 года. Есть договоренность с крупным бизнесом, что они возобновят ряд бизнесов металлургического направления. Но это будет в другом объеме и в другом виде", - заметил Бойченко.

По его словам, металлургическое производство остается на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича, входящего в группу компаний Рината Ахметова.

"А территория "Азовстали" – это может быть выставочная площадь, там может быть Музей обороны Мариуполя, Музей сопротивления, Музей трагедии. Территория там очень большая, часть ее потом может отойти под застройку", – предположил мэр.

50% Мариуполя не существует

В Мариуполе с 2000 многоэтажек 934 дома не существует: они были уничтожены российской авиацией. В общей сложности 50% города не существует, а другая половина повреждена: в настоящее время 52 000 семей из Мариуполя остались без жилья.

По словам Бойченко, около 600 домов оккупанты уже снесли, скрывая преступления. Частный сектор – 6000 домов уничтожено. Также уничтожены 70% больниц, 50% школ и садиков.

Он подчеркнул, что 52 000 семей из Мариуполя остались без жилья - это 150 000 - 200 000 человек, половина города.

"А россияне сейчас настроили жилье на 3000 человек. Это немного. Когда они показывают в поле какой-то дом, боятся повернуть камеру влево или вправо", – подчеркнул Бойченко.

Отметим, власти Мариуполя разрабатывают планы восстановления города после деоккупации от российских войск. Как сообщил глава Мариуполя Вадим Бойченко, понадобится 20 лет и $14,5 млрд, чтобы полностью восстановить город.

Потери "Метинвеста" от войны

В ходе полномасштабной войны Украина потеряла два крупных металлургических завода ММК им. Ильича и "Азовсталь", которые выплавляли 40% стали в стране, но были разрушены в ходе боев за Мариуполь.

Они принадлежали группе "Метинвест" Рината Ахметова и были ядром металлургического бизнеса. Сюда поставлялось до 40% железорудного сырья из горнообогатительных комбинатов компании в Днепропетровской области. Из этого сырья мариупольские заводы производили стальную продукцию с большей добавленной стоимостью. Только четверть ее продавалась в Украине, остальные уходили на экспорт.

В 2021 году "Азовсталь" и "ММК имени Ильича" произвели 8,6 млн т стали, или 90% всей стали группы. На эти заводы приходилось 40% всего украинского производства металлопродукции.

Горно-металлургическая группа "Метинвест" провела детальный анализ нанесенного компании ущерба вследствие полномасштабного вторжения РФ в Украину, оценив суммарный ущерб и повреждение активов в 3,542 миллиарда долларов, которые будут истребованы от России как агрессора.

Напомним, ранее компания "Метинвест" подала иски в Европейский суд по правам человека против России за вред, причиненный ее имуществу и собственности группы в Мариуполе (ММК имени Ильича и "Азовсталь") и других территориях Украины с 24 февраля.

Совладелец "Метинвеста" Ахметов от своего имени также подал в ЕСПЧ иск против России. Бизнесмен заявлял, что предприятия, входящие в его инвестгруппу SCM (в частности, это и металлургический бизнес), "однозначно подадут иски в РФ во все международные и национальные инстанции".

Отметим, что еще в декабре 2022 года Хозяйственный суд Запорожской области открыл дела о банкротстве "Азовстали" и ММК имени Ильича.