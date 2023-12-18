Авдеевский коксохим восстановить невозможно: РФ разрушила его полностью

Авдеевский коксохимический завод будет невозможно восстановить после окончания войны из-за значительных разрушений в результате российских обстрелов.

Об этом заявил гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков в интервью Forbes.

"Завод под контролем украинской армии. Он был неоднократно обстрелян Россией. Они били по нему из всего, что имеют. Я думаю, что восстановить завод будет невозможно", – отмечает Рыженков.

По словам СЕО "Метинвест", завод вряд ли нужно будет отстраивать в том виде, в каком он был до вторжения.

До полномасштабной войны самыми крупными потребителями кокса Авдеевского коксохима были "Азовсталь" и "ММК им. Ильича".

"О возобновлении этих предприятий в ближайшем будущем речь не идет, пока мы еще не вернулись в Мариуполь", – говорит Рыженков.

Он добавил, что компания планирует восстановить "Азовсталь", но это будет уже совсем другой завод.

Рыженков подчеркнул, что после войны металлургия останется частью Мариуполя, но уже не будет его основой. Мариуполь, по его словам, может стать курортным городом.

"Туризм может быть главным сектором экономики города. Потенциал также находится в машиностроении, кораблестроении, науке", – прогнозирует Рыженков.

Он отмечает, что это будет зависеть от того, на каких условиях завершится война и будут ли готовы украинцы вернуться в Мариуполь, расположенный к границе с РФ менее 50 км.

Отметим, что еще в декабре 2022 года Хозяйственный суд Запорожской области открыл дела о банкротстве "Азовстали" и ММК имени Ильича .

Потери "Метинвеста" от войны

Война разрушила вертикальную интеграцию группы "Метинвест". В Мариуполе она потеряла два главных предприятия – "Азовсталь" и ММК имени Ильича. Эти активы были ядром металлургического бизнеса "Метинвеста". Сюда поставлялось до 40% железорудного сырья из горнообогатительных комбинатов компании в Днепропетровской области. Из этого сырья мариупольские заводы производили стальную продукцию с большей добавленной стоимостью. Только четверть ее продавалась в Украине, остальные уходили на экспорт.

В 2021 году "Азовсталь" и "ММК имени Ильича" произвели 8,6 млн т стали, или 90% всей стали группы. На эти заводы приходилось 40% всего украинского производства металлопродукции.

Горно-металлургическая группа "Метинвест" провела детальный анализ причиненного компании ущерба в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину, оценив суммарный ущерб и повреждение активов в 3,542 миллиарда долларов, которые будут истребованы от России как агрессора.

В 2022 году, после начала полномасштабной войны РФ против Украины, владелец группы SCM, к которой относится компания "Метинвест", Ринат Ахметов подал иск против страны-агрессора в Европейский суд по правам человека. В нем бизнесмен требовал компенсации ущерба в связи с блокадой, мародерством, уничтожением и перенаправлением потоков зерновых и металлов со стороны России.