Как изменились доходы предприятий Ахметова, Пинчука, Коломойского и Порошенко

Совокупный доход топ-10 компаний перерабатывающей промышленности сократился почти в полтора раза за первый год полномасштабной войны. Лидеры рынка — металлургические и пищевые компании — заработали 240,46 млрд. В топ попали компании Порошенко-младшего, Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Игоря Коломойского.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

В 1,4 раза упали доходы лидеров украинской перерабатывающей промышленности

Отмечается, что 240,46 млрд грн заработали топ-10 компаний перерабатывающей промышленности за 2022 год. Это в 1,4 раза меньше по сравнению с совокупным доходом этих компаний в 2021 году – 355,55 млрд грн.

Первый год полномасштабной изменил не только доход, но и состав топ-10 компаний перерабатывающей промышленности: в перечень вошли 7 компаний металлургического комплекса и 3 компании пищевой промышленности. Для сравнения, в 2021 году в рейтинг лидеров входили 8 компаний металлургии и 2 компаний пищевой промышленности с совокупным доходом в 556,37 млрд грн", - подчеркивают аналитики "Опендатабот".

Какие компании попали в топ-10

Согласно данным индекса "Опендатабота", в топ-10 попали сразу три компании группы СКМ Рината Ахметова : Запорожсталь, ставшая лидером в 2022 году даже несмотря на то, что ее доход уменьшился почти вдвое и составил 46,92 млрд грн. Также в рейтинге Камет-Сталь, которая в первый год полномасштабной войны увеличила свой доход почти вдвое, до 37,85 млрд. грн. Еще одно предприятие – Запорожкокс – также увеличило доход на 22% и заработало 15,81 млрд грн. На компании Ахметова приходится 42% совокупного дохода топ-10 предприятий сферы.

"Несмотря на то, что доход компании Арселормиталл Кривой Рог сократился больше всего — на 60%, до 43,82 млрд грн, предприятие осталось на втором месте рейтинга", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что в рейтинг лучших бизнесов в сфере перерабатывающей промышленности также вошли две компании Виктора Пинчука (EastOne): Интерпайп Нико Тьюб, доход которой в 2022 году увеличился на 11% и составил 16,49 млрд грн, и Днепросталь, доход которой снизился на четверть и составила 10,85 млрд грн. Итого на предприятия Пинчука приходится 11% от общего дохода топ-10.

Бизнес группы Приват Игоря Коломойского также попал в топ-10 — речь идет о Никопольском заводе ферросплавов.

"В первый год полномасштабного вторжения завод в Никополе потерял половину дохода и с заработками в 11,39 млрд грн спустился на три пункта рейтинга", - подчеркивают "Опендатабот".

Как отмечают аналитики, в противовес металлургам компании пищевой промышленности в первый год полномасштабной войны увеличили свое состояние. Так, Екатеринопольский элеватор, принадлежащий группе МХП Юрия Косюка, увеличил доход на 11%. Компания Алексея Порошенко Рошен (группа Укрпроминвест) – на 4%. Увеличив свой доход на 2%, в рейтинг также попала компания Дельта Уилмар Украина.

Выбывшие из топ-10 с начала полномасштабной войны

Начало вторжения и оккупации части территорий привели к потере позиций двух компаний-гигантов - ММК Ильича и Азовстали, принадлежавших к группе СКМ Рината Ахметова .

"При этом в 2021 году именно ММК Ильича занимала 1 место топа. Вместе эти бизнесы зарабатывали почти половину от состояния топ-10 в 2021 году", - отметили аналитики.

Еще одна компания, занимавшая 5 место в рейтинге 2021 года – Днепровский меткомбинат (ИСД Тарута-Мкртчан) – в первый год полномасштабного вторжения стала банкротом.

Напомним, согласно данным Индекса Опендатабота, почти половина из топ-10 самых успешных украинских оптовиков — это бизнесы, занимающиеся торговлей твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами.

В топ-10 в сфере оптовой торговли попали компании Окко, WOG, Вест Петрол Маркет (топливо) и ДТЭК Трейдинг, осуществляющий торговлю энергетическими продуктами.

В перечне также есть бизнесы, продающие табак (Тедис Украина и Филипп Моррис сейлз энд дистрибьюшн). Только две компании по перечню продают продукты: МХП (мясо) и Кернел Трейд (зерно). В Индекс также попали фармкомпания Оптима Фарм и Метинвест-СМЦ. Итого эти бизнесы в прошлом году заработали 458,95 млрд грн.