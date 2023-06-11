В "Метинвесте" подсчитали сумму ущерба от вторжения РФ в Украину: деньги истребуют с РФ

Горно-металлургическая группа "Метинвест" провела детальный анализ нанесенного компании ущерба вследствие полномасштабного вторжения РФ в Украину, оценив суммарный ущерб и повреждения активов в 3,542 миллиарда долларов, которые будут истребованы от России как агрессора.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, представленные в презентации "Метинвеста" на 14-й ежегодной конференции J.P. Morgan по теме глобальных развивающихся рынков.

Так, обесценение объектов недвижимости и оборудования, а также нематериальных ресурсов группы вследствие российской агрессии привело к потере 1,414 миллиарда долларов прибыли, а убытки для совокупного дохода составили 1,154 миллиарда долларов. В свою очередь обесценение запасов и сменного оборудования вследствие войны оценивается в 622 миллиона долларов.

Ущерб резервам и переоценка активов и обязательств, обесценение объектов недвижимости и оборудования в других городах Украины суммарно оценивается в 257 миллионов долларов, а ущерб от обесценения там запасов и сменного оборудования - в 43 миллиона долларов. Из-за деконсолидации дочерних компаний, расположенных в России и Беларуси, "Метинвест" потеряд еще 52 миллиона долларов.

При этом отмечается, что в настоящее время невозможно продолжать в краткосрочной перспективе нормальную производственную деятельность субъектов, активы которых находятся на временно оккупированной территории ("Азовсталь", Мариупольский металлургический комбинат имена Ильича, Мариупольский ремонтно-механический завод и другие).

"Метинвест" начислил резерв под обесценение материальных активов дочерних компаний, расположенных на неподконтрольных Украине территориях, которые сильно пострадали от боевых действий, с физическими повреждениями. Группа также провела деконсолидацию "Метинвест Евразия" и "Метинвест Дистрибьюшн", ее трейдеры в России и Беларуси прекратили деятельность в этих странах с последующим запуском ликвидации своих дочерних компаний, расположенных там", - констатируется в презентации.

Вместе с тем группа по-прежнему владеет правами на эти активы и рассчитывает получить компенсацию за поврежденные и оккупированные активы через международные суды, в частности, предприятия компании подали иски против РФ в Европейский суд по правам человека, требуя полной компенсации за ущерб, причиненный ее агрессией активам и бизнесу "Метинвеста".

Отметим также, что еще в декабре 2022 года Хозяйственный суд Запорожской области открыл дела о банкротстве "Азовстали" и ММК имени Ильича.