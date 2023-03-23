Без моря и "Азовстали". Как производителям стальных изделий для строительства удалось адаптироваться к войне

После разрушения "Азовстали" украинский рынок стройматериалов потерял крупного поставщика стали для металлоконструкций и арматуры. А крупный производитель арматуры завод Арселор Миттал в Кривом Роге в 2022 был вынужден несколько раз останавливать свое производство из-за обстрелов и отключения электроэнергии. Несмотря на это, дефицит стальных изделий на рынке стройматериалов удалось заместить за счет экспорта и падения объемов строительства.

Сталь начали активно использовать в строительстве более ста лет назад. Технология использования стальных балок в строительстве позволила сдавать объекты гораздо быстрее, чем при использовании традиционной кладки. И в целом сталь имеет большую прочность, чем самый прочный бетон, камин или кирпич, поэтому возведение небоскребов, ставших символом прогресса и урбанизации, стало возможным только после того, как в США была разработана и внедрена технология несущего стального каркаса сооружений.

При этом в Украине стальные решения почти не используют в жилищном строительстве. Обычно сталь используют при строительстве жилых домов для изготовления железобетонных каркасов и реже в устройстве перекрытий.

В общем, это объясняется моделью финансирования строительных проектов. В Украине застройщики обычно строят жилые дома на средства покупателей по мере продажи квартир. Так что ключевое преимущество стального строительства – скорость таким образом нивелируется. Также строительные компании в Украине привыкли строить из бетона. И, как правило, большие застройщики имеют свои активы по производству бетона и сборных железобетонных конструкций.

Вместе с этим маталлургический холдинг "Метинвест", который производил достаточно много металлопродукции именно для нужд строительства и как сырье для металлоконструкций, достаточно активно популяризировал стальное строительство в Украине. Однако после того, как основной завод-производитель стальных изделий для строителей "Азовсталь" был разрушен в ходе боев за Мариуполь , а другой производитель проката ММК им. Ильича подвергся оккупации летом 2022 года рынок строительных материалов столкнулся с дефицитом металлопродукции. Позже данную проблему удалось решить за счет импорта.

Несмотря на относительно невысокий спрос на стальные конструкции в Украине строители достаточно активно использовали арматуру, которую изготовляли на "Азовстали" и на "Арселор Миталл Кривой Рог". Последнее предприятие в первый год полномасштабной войны тоже столкнулось со значительными трудностями и вынуждено было останавливать свои доменные печи.

После разрушения "Азовстали" рынок столкнулся с ростом цены на металлоконструкции

“Для нашего рынка стальные конструкции это скорее редкость, нет той культуры, архитектурной традиции. У нас больше обращали внимание на бетонные конструкции. Хотя потенциал у этого сегмента достаточно высокий”, - говорит аналитик ресурса ГМК-центр Андрей Тарасенко.

Он отмечает, что до полномасштабной войны стальные конструкции активно использовались в строительстве коммерческих объектов, таких как склады, производственные цеха или торговые центры.

До начала полномасштабной войны металлургический комбинат "Азовсталь" являлся главным производителем стальных конструкций для строительства. Тогда компания Метинвест, принадлежавшая Азовсталь, была главным лоббистом стального строительства в Украине. Однако после того, как "Азовсталь" была разрушена россиянами, большой ассортимент стальной продукции просто выпал с рынка, что стало проблемой и для "Метинвеста" и для его клиентов застройщиков.

В пресс-службе Метинвеста говорят, что проблема дефицита металлоконструкций в Украине была в 2022 году, поскольку основным материалом для их изготовления было стальное письмо, которое производили на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича и на "Азовстали".

“На сегодняшний день такое письмо импортируется, и основным его поставщиком на заводы металлоконструкций в Украине остается группа “Метинвест” “Метинвест в короткий срок наладил такие поставки из Европы, в т.ч. с собственных перекатных заводов в Италии. Восстановление мощностей по производству письма в Украине станет одной из приоритетных задач, но о конкретных планах и сроках можно будет говорить после окончания войны. Параллельно вместе с УЦСБ ведется работа по замене, где это возможно, сварных балок с листа на другой сортамент металла, который производится в Украине, такие как профильные трубы, швеллеры и т.д. В этом направлении уже есть определенные положительные сдвиги”, - отметили в пресс-службе.

В общем, Метинвест не согласился с потерей сегмента рынка из-за разрушения Азовстали и наладил поставку металлопродукции со своих же заводов в ЕС и Британии.

В Украинском центре стального строительства отмечают, что разрушение и оккупация мощностей крупнейших металлургических комбинатов "Азовсталь" и ММК им. Ильича, сокращение спроса на внутреннем рынке, рост курса валют и стоимости логистики – все эти факторы привели к росту стоимости металлопроката летом 2022 года в максимум с последующим постепенным снижением цены. По итогам года цена на прокат увеличилась на 41% по отношению к 2021 году, что существенно повлияло на стоимость готовых металлоконструкций, 2/3 которой составляет металлический прокат.

"В 2021 году украинский рынок металлоконструкций вырос примерно на 5% - до 155 тыс. тонн. По нашим оценкам падение спроса на металлоконструкции строительного назначения по итогам 2022 года составило на уровне 55-65%. Из-за военных действий в 2022 году половина участников УЦСБ вынуждены были временно или частично прекращать свою деятельность", – рассказали в пресс-службе УЦСБ.

Сводный индекс цен на прокат строительного сортамента, УЦСБ

Вместе с этим в 2023 году в центре стального строительства ожидают стабилизацию или же постепенный рост рынка металлоконструкций.

"После победы будет длительный период восстановления и потребуется значительное количество металлоконструкций, ограждающих конструкций и сопутствующих материалов, а также квалифицированные услуги по обследованию, проектированию и монтажу для восстановления и отрасль металлостроения готова к этому", - отметили в УЦСБ.

Дефицита металлоконструкций нет из-за отсутствия экспорта и падения объемов строительства

В целом крупнейшему производителю арматуры в Украине металлургическому комбинату Арселор Миттал Кривой Рог за время полномасштабной войны пришлось несколько раз выключать и перезапускать свое критическое оборудование в марте 2022 года и после внезапных отключений электроэнергии осенью того года.

“С начала войны предприятие несколько месяцев простаивало, позже из-за проблем с электроэнергией также не мог работать на привычных мощностях. При всех трудностях, с которыми столкнулись в течение 2022 года, по объему производства мы смогли достичь лишь 1/4 довоенного уровня, - рассказали в пресс-службе компании "Арселор Миттал Кривой Рог"

В пресс-службе отметили, что из-за войны компании также столкнулась с дефицитом сырья из-за закрытия границ и была вынуждена переориентировать экспорт своей продукции через блокаду морских портов.

До полномасштабной войны «АрселорМиттал Кривой Рог» экспортировал 85% готовой продукции, что делало его одним из крупнейших экспортеров Украины. В довоенное время основная доля продаж приходилась на страны Ближнего Востока, Северной и Западной Африки. Поскольку украинские черноморские порты заблокированы, компания перешла на транспортировку своей продукции по железной дороге и наладила новые цепочки поставок угля и других критических материалов”, - рассказывают в пресс-службе.

В компании также отметили, что из-за отсутствия доступа к портам Черного моря, высокие затраты на логистику, пробки на границе и в портах ЕС основным рынком для продукции после 24 февраля 2022 года стал экспорт в ЕС. И это будет главным приоритетом на 2023 год, как и внутренний рынок.

В свою очередь, руководитель офиса управления проектами SAGA Development Мирослав Ползиков рассказал, что продукцию Азовстали в строительстве сейчас замещает металлопрокат и арматура, изготовленные на заводах КАМЕТ-СТАЛЬ в Каменском и ArcelorMittal в Кривом Роге.

“Мы не ощущаем дефицита металлопроката и металлоконструкций. По сравнению с февралем 2022 г. их стоимость выросла в среднем на 18-20% в зависимости от сорта и диаметра, однако мы наблюдаем высокую волатильность цен. Отсутствию дефицита на металлоконструкции и относительно небольшому росту цен способствует существенное сокращение экспорта проката из Украины, а также сокращение объемов строительного рынка, который сейчас нуждается в меньшем металлопрокате, чем до войны”, - говорит Ползиков.