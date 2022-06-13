"Метінвест" хоче відновити "Азовсталь" у звільненому від окупантів Маріуполі

Група "Метінвест" планує відновити металургійний комбінат "Азовсталь" після звільнення Маріуполя від окупантів. Про це в інтерв'ю Delo.ua сказав генеральний директор "Азовсталі" Енвер Цкітішвілі.

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"Ми відновимо завод. Є дві речі, які дають мені в цьому впевненість. Перше слово президента, про те, що ми звільнимо та відновимо наші захоплені території. У нас у "Метінвесті" вже є робоча група, яка працює над проектом нової "Азовсталі" ". Це буде вже інший завод", - сказав Цкітішвілі.

За його словами, будівництво заводу може тривати три роки залежно від фінального проекту. При цьому вартість проекту генерального директора не озвучив.

"Ми поки що маємо приблизні цифри. Нам потрібно буде демонтувати старі конструкції, оплатити проект, купити нові агрегати, заплатити підряднику, який побудує меткомбінат. У нас в країні немає підрядників, які можуть побудувати новий меткомбінат з нуля. Ми запрошуватимемо іноземців", - наголосив гендиректор.

Цкітішвілі додав, що проект нового підприємства ґрунтуватиметься на принципі нульових викидів вуглецю. За час будівництва заводу "Метінвест" навчатиме його майбутніх співробітників.

Нагадаємо, український мільярдер Рінат Ахметов подасть судовий позов до Росії на 17-20 мільярдів доларів через знищення його активів на території України.

Металургійний комбінат "Азовсталь" входив до гірничо-металургійного холдингу "Метінвест", який контролював компанія Ахметова SCM.