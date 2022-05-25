Ахметов через суд потребует от России компенсацию за разрушение "Азовстали"

Украинский миллиардер Ринат Ахметов подаст судебный иск на Россию на 17-20 миллиардов долларов из-за уничтожения его активов на территории Украины.

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Об этом олигарх заявил в интервью "НВ".

Бизнесмен намерен потребовать компенсацию от РФ за разрушение завода "Азовсталь"‎ и повреждения Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

"Однозначно мы предъявим иски к России и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса. Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам. Мы будем предъявлять иски во всех международных и национальных инстанциях", — сказав Ахметов.

Ранее он сообщал, что в результате вторжения России в Украину активы его компании SCM капитализацией свыше $20 млрд либо разрушены, либо законсервированы.

При этом Ахметов подчеркивал, что металлургические предприятия в Мариуполе не будут работать под российской оккупацией.