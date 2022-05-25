Ахметов через суд вимагатиме від Росії компенсацію за руйнування "Азовсталі"

Український мільярдер Рінат Ахметов подасть судовий позов до Росії на 17-20 мільярдів доларів через знищення його активів на території України.

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Про це олігарх заявив у інтерв'ю "НВ".

Бізнесмен має намір вимагати компенсацію від РФ за руйнування заводу "Азовсталь" і пошкодження Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.

"Однозначно ми пред'явимо позови до Росії і вимагатимемо належну компенсацію всіх збитків та втраченого бізнесу. Вже зараз активно ведеться клопітка юридична робота з цих питань. Ми будемо пред'являти позови у всіх міжнародних та національних інстанціях", - сказав Ахметов.

Раніше він повідомляв, що в результаті вторгнення Росії в Україну активи його компанії SCM капіталізацією понад $20 млрд або зруйновані, або законсервовані.

При цьому Ахметов наголошував, що металургійні підприємства в Маріуполі не працюватимуть під російською окупацією.