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Ахметов через суд вимагатиме від Росії компенсацію за руйнування "Азовсталі"
Український мільярдер Рінат Ахметов подасть судовий позов до Росії на 17-20 мільярдів доларів через знищення його активів на території України.
Про це олігарх заявив у інтерв'ю "НВ".
Бізнесмен має намір вимагати компенсацію від РФ за руйнування заводу "Азовсталь" і пошкодження Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.
"Однозначно ми пред'явимо позови до Росії і вимагатимемо належну компенсацію всіх збитків та втраченого бізнесу. Вже зараз активно ведеться клопітка юридична робота з цих питань. Ми будемо пред'являти позови у всіх міжнародних та національних інстанціях", - сказав Ахметов.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше він повідомляв, що в результаті вторгнення Росії в Україну активи його компанії SCM капіталізацією понад $20 млрд або зруйновані, або законсервовані.
При цьому Ахметов наголошував, що металургійні підприємства в Маріуполі не працюватимуть під російською окупацією.