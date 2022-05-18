Скільки Ахметов втратив через повномасштабну російсько-українську війну

Внаслідок вторгнення Росії в Україну активи компанії SCM капіталізацією понад $20 млрд або зруйновані, або законсервовані. Про це повідомив засновник компанії Рінат Ахметов в інтерв'ю італійському телеканалу RAI, передає “Інтерфакс”.

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Промислові підприємства у Маріуполі становлять половину цієї суми. Довоєнна капіталізація заводів "Азовсталі" та "ММК ім.Ілліча" становила $10 млрд.

"Крім того, там була сировина і готова продукція на суму $1 млрд. Ми обов'язково висунемо претензії проти РФ з вимогою відшкодувати всі збитки, заподіяні російською військовою агресією", - повідомив бізнесмен.

Ахметов додав, що "Авдіївка Кокс", Луганська ТЕЦ та десятки інших об'єктів промислової інфраструктури та "зеленої" енергетики також були частково або повністю знищені або законсервовані.

Раніше він заявляв, що його металургійні підприємства в Маріуполі не працюватимуть під російською окупацією.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські військові зруйнували 90% міської інфраструктури в Маріуполі. Частину можна відбудувати, причому 40% будівель не підлягають відновленню, у тому числі житлові будинки.