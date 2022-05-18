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Сколько Ахметов потерял из-за полномасштабной российско-украинской войны
В результате вторжения России в Украину активы компании SCM капитализацией свыше $20 млрд либо разрушены, либо законсервированы. Об этом сообщил основатель компании Ринат Ахметов в интервью итальянскому телеканалу RAI, передает “Интерфакс”.
Промышленные предприятия в Мариуполе составляют половину этой суммы. Довоенная капитализация заводов "Азовстали" и "ММК им.Ильича" составляла $10 млрд.
"Кроме того, там было сырье и готовая продукция на сумму $1 млрд. Мы обязательно предъявим претензии против РФ с требованием возместить все убытки, причиненные российской военной агрессией", - сообщил бизнесмен.
Ахметов добавил, что "Авдеевка Кокс", Луганская ТЭЦ и десятки других объектов промышленной инфраструктуры и "зеленой" энергетики также были частично или полностью уничтожены или законсервированы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее он заявлял, что его металлургические предприятия в Мариуполе не будут работать под российской оккупацией.
В целом с начала полномасштабного вторжения российские военные разрушили 90% городской инфраструктуры в Мариуполе. Часть можно отстроить, при этом 40% зданий не подлежат восстановлению, в том числе жилые дома.