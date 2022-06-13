"Метинвест" хочет восстановить "Азовсталь" в освобожденном от оккупантов Мариуполе

Группа “Метинвест” планирует восстановить металлургический комбинат "Азовсталь" после освобождения Мариуполя от оккупантов. Об этом в интервью Delo.ua сказал генеральный директор “Азовстали” Энвер Цкитишвили.

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"Мы восстановим завод. Есть две вещи, которые дают мне в этом уверенность. Первое слова президента, о том, что мы освободим и восстановим наши захваченные территории. У нас в "Метинвесте" уже есть рабочая группа, которая работает над проектом новой "Азовстали". Это будет уже другой завод", - сказал Цкитишвили.

По его словам, строительство завода может занять три года в зависимости от финального проекта. При этом стоимость проекта генеральный директор не озвучил.

"Мы пока имеем примерные цифры. Нам нужно будет демонтировать старые конструкции, оплатить проект, купить новые агрегаты, заплатить подрядчику, который построит меткомбинат. У нас в стране нет подрядчиков, которые могут построить новый меткомбинат с нуля. Мы будем приглашать иностранцев", - отметил гендиректор.

Цкитишвили добавил, что проект нового предприятия будет основываться на принципе нулевых выбросов углеродов. За время строительства завода "Метинвест" будет обучать его будущих сотрудников.

Напомним, украинский миллиардер Ринат Ахметов подаст судебный иск на Россию на 17-20 миллиардов долларов из-за уничтожения его активов на территории Украины.

Металлургический комбинат "Азовсталь" входил в горно-металлургический холдинг "Метинвест", который контролировался компанией Ахметова SCM.