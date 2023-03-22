Падение строительства в Украине и бум бурения в США. Как украинские производители труб пережили год войны и что будет со спросом дальше

Для перевозки и экспорта труб их производители еще до полномасштабной войны активно использовали автотранспорт. Так что логистические ограничения с которыми столкнулись металлургические заводы и добытчики железной руды из-за закрытия портов были для производителей труб не столь критичны. А низкая стоимость логистики в конечном продукте несколько нивелировала ущерб из-за увеличения логистических цепочек.

Правда, трубные предприятия в большинстве своем находятся в регионах близких к фронту и неоднократно попадали под обстрел. А некоторые перевозчики в начале войны вообще отказывались уезжать в Днепропетровскую область.

Сбыт в 2023 году был также достаточно неравномерным. Внутренний рынок просел в два раза из-за падения строительства и промышленного производства. А вот экспорт приносил хорошие доходы в большинстве своем производителям труб для нефтегазовой отрасли. Из-за высоких цен на нефть и газ, в США активизировалось бурение и существенно выросли цены на трубную продукцию и остаются достаточно высокими и сейчас. А вот потребление в машиностроении в ЕС еще не возобновилось после потрясений, вызванных пандемией коронавируса и энергетическим кризисом.

Вместе с этим отмена антидемпинговых пошлин, введенных в отношении украинской трубной продукции в Европе и США, помогла нашей продукции стать конкурентнее на тех рынках. А экспорт туда позволил удержать отрасль в первый год войны.

Производители труб пострадали от отсутствия моря не так сильно, как металлурги.

Аналитик информационно-аналитического ресурса ГМК-центр Андрей Тарасенко рассказывает, что положение дел у украинских производителей труб в 2022 году было несколько лучше, чем у металлургов или горняков. Вместе с этим предприятия, производившие труды, до сих пор находятся в регионах близких к фронту.

“В 2022 году производство труб снизилось на 38%. Производители труб пострадали не так сильно, как металлурги, поскольку они в основном сосредоточены в регионах, где не было таких активных боевых действий. Хотя надо отмечать, что тот же Никополь регулярно страдает от обстрелов как и Днепр. Следует также отметить, что крупным производителем был Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича. Это предприятие в лучшее время производило до 25% сварных труб. Если же вычислить из статистики ММК им. Ильича, это общее падение будет не таким уж большим”, - говорит Тарасенко.

Он отмечает, что одной из главных проблем металлургов и горняков является логистика – поскольку море заблокировано, они не могут вывезти свою продукцию. А вот у производителей труб даже до полномасштабной войны достаточно активно вывозили свою продукцию автотранспортом.

“В первые месяцы войны были определенные проблемы, связанные с пробками на пограничных переходах. Также, когда остановилась "Запорожсталь", были проблемы со штрипсом (полуфабрикат для производства сварных труб). Часть сырья наши производители в полномасштабное вторжение завозили из России. Но к середине лета предприятия заработали на 50–60%. А цены на трубы на мировых рынках были достаточно привлекательны, что позволило активно экспортировать продукцию”, - говорит Тарасенко.

Эксперт отмечает, что потребление труб на внутреннем рынке Украины в 2022 году снизилось на 50%.

Такую же динамику демонстрируют основные отрасли, потребляющие трубы - машиностроение и промышленное производство снизилось на 50-60%, а строительство на 70%. Еще большим потребителем труб была нефтегазовая отрасль. Но это достаточно капиталоемкая, где и в мирное время достаточно много рисков, связанных в основном с геологией. Сейчас отрасль в стране работает, но в военное время частные инвестиции туда никто вкладывать не будет”, - говорит Тарасенко.

Он также говорит, что импорт труб в Украину в 2023 году снизился на 50%, но это снижение было обусловлено, главным образом, снижением потребления трубной продукции.

“Потребление труб в Украине до полномасштабной войны было на уровне 600 тысяч тонн, в 2021 году импортировали около 80 тысяч тонн, то есть это 12%-13%. В 2022 году импортировали где-то 37 тысяч тонн при объеме потребления в 300 тысяч тонн, то есть 10-11%. Таким образом, импорт снизился теми же темпами что и общее потребление, а доля импорта сохранилась”, - говорит Тарасенко.

При этом эксперт отмечает, что отрасль за год войны удержалась на плаву главным образом благодаря экспорту, особенно в первой половине прошлого года.

Высокий спрос в США

Старший аналитик Dragon Capital Денис Саква говорит, что для производителей труб, как и для всей промышленности, начало 2022 года было довольно тяжелым. Некоторые в начале войны были вынуждены остановить производство, особенно в марте. А во втором полугодии 2022 года производители труб столкнулись с отключением света. Также такие предприятия как Интерпайп Нико тьюб и Сертравис находятся в городе Никополе, который регулярно обстреливали россияне. Вместе с этим высокий спрос на трубы со стороны нефтегазового сектора помог отрасли удержаться.

“Производителям труб в Украине очень помогли цены на нефть и газ, которые были достаточно высокими в 2022 году. Особенно это касается компании "Интерпайп", производящей трубы для нефтегазового сектора. В США в 2022 году довольно быстро восстановился спрос на услуги бурения, что подняло цены на трубы до рекордных уровней. Вместе с этим в ЕС и США сняли все ранее антидемпинговые пошлины, которые были введены по продукции украинских производителей ранее. Это позволило усилить конкурентность украинских труб на этих рынках. Также у производителей труб не было логистических ограничений, поскольку они активно вывозили свою продукцию автомобильным транспортом. К тому же в отличие от железной руды, логистическая доля трубной продукции является невысокой, что делает трубы менее чувствительными к таким логистическим ограничениям как закрытие портов”, - говорит Саква.

Он отмечает, что спрос на трубную продукцию со стороны машиностроения в ЕС был не таким высоким как со стороны добывателей нефти и газа в США, поэтому сбыт труб для нужд промышленности был значительно слабее.

При этом эксперт говорит, что цены на нефтегазовые трубы в США уже начали проседать, хотя объемы бурения остаются достаточно высокими. Однако, если цены на нефть будут низкими, спрос на трубы тоже упадет.

Краткосрочные колебания на нефтяном рынке вряд ли повлияют на спрос на трубы. Если этот тренд падение цены будет длительным , то мы, конечно, увидим падение добычи и падение цен на трубы. Но при текущих ценах на Brent 70 и выше большой проблемы для производителей нет”, – резюмирует Саква.