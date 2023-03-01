"Мы сохранили свои традиционные рынки, но сейчас за них нужно бороться" - исполнительный директор УкрФА Сергей Кудрявцев

До полномасштабной войны в Украине работали три крупных производителя ферросплавов: Никопольский завод ферросплавов, Побужский ферроникелевый комбинат и Запорожский ферросплавный завод. Два первых предприятия были градообразующими, то есть вся экономика Никополя Днепропетровской области и Побужского на Кировоградщине до войны держалась именно на ферросплавных заводах. Более 80% выпускаемой продукции предприятия экспортировали принося в страну валютную выручку. Основными потребителями украинских ферросплавов были Турция, Италия и Китай.

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В 2021 году отрасль начала восстанавливаться от кризиса, вызванного спадом спроса через коронавирус и связанные с ним ограничения. А уже в 2022 году из-за российского вторжения ферросплавные заводы были вынуждены значительно снизить свое производство. Главными ударами сначала стали закрытие морских портов и разрушение мариупольских металлургических комбинатов.

Позже удалось частично переориентироваться на отгрузку продукции по железной дороге через Западные границы Украины. Однако утрата моря остается главной проблемой ферросплавных предприятий. В конце прошлого года главным ударом стали отключение электроэнергии из-за систематических российских обстрелов критической инфраструктуры. Поэтому заводы даже были вынуждены останавливаться из-за нехватки электроэнергии.

По состоянию на февраль 2023 г. из трех указанных предприятий работает на 20% только завод в Никополе, заводы в Запорожье и Побужском остановлены главным образом из соображений безопасности. Хотя в целом отрасль еще имеет запас прочности и строит планы по сохранению предприятий и персонала. Исполнительный директор Украинской ассоциации ферросплавов "УкрФА" Сергей Кудрявцев рассказал Delo.ua, как ферросплавным предприятиям удалось адаптироваться к вызовам военного времени.

В каком состоянии отрасль вошла в 2023 год? Вы ранее озвучивали статистику за 8 месяцев там падение составило 32% относительно 2021. Есть ли уже данные сколько предприятия произвели ферросплавов по итогам года какая динамика относительно 2021?

По итогам года падение составило те же 32%. В целом получается, что Никопольский завод ферросплавов за год снизил производство на 30% и произвел 450 тыс. тонн продукции, а сейчас завод работает на 20% своей мощности. А Запорожский ферросплавный произвел за год 40 тыс. тонн и с 1 декабря не работает.

Почему остановился ЗФЗ?

Тут несколько причин. Главные это проблемы с электричеством, а также по соображениям безопасности, по предприятию в любой момент может прилететь.

Каким до войны был спрос на внутреннем рынке и как он изменился?

До войны при общем объеме производства в 700 тыс. тонн на все предприятия внутренний рынок занимал порядка 160-180 тысяч тонн минимум. А после войны у нас остались работать только Днепроспецсталь, Днепросталь, и Арселор Миттал Кривой рог и Запорожсталь, и те со сниженными показателями. Мариупольских заводов уже нет.

Прилеты по предприятиям были?

Я не могу об этом говорить. Были предприятия, где принимали губернатора, показывали как все несмотря на войну работаем. И через час туда прилетает. Мы не в той ситуации, чтобы хвастаться, лучше прибедняться.

Удалось ли предприятиям сформировать портфель заказов на 2023 год?

В целом да. Мы сохранили свои традиционные рынки, такие как страны Алжир и Турция. Но если раньше мы отгружали продукцию по 100% предоплате и с какими-то понятными сроками поставки, то сейчас за рынок нужно бороться. В той же Турции даже несмотря на землетрясения спрос есть. Возможно восстановление разрушенного и оживит турецкую металлургию.

А клиенты не отказываются работать с предприятиями находящимися в воюющей стране?

Наши предприятия не работают “с колес”, мол сегодня произвели, а завтра продали. Структура продаж изменилась в 2021 году, когда в отрасли пошел спад и заводы начали работать больше на склад, а со складов продажи уже шли. При этом нужно удержать адекватную цену, чтобы она не была ниже себестоимости.

Как изменилась география экспорта в 2022? В какие страны больше всего экспортировались украинские ферросплавы?

Наши заводы строились они для обеспечения всего СССР, и долгое время для нас были главными рынки СНГ. Когда в 2015 году российский рынок от нас ушел, мы переориентировались на страны Северной Африки, заняли большую часть турецкого рынка. Кто до войны брал нашу продукцию тот берет и сейчас. Если товар конкурентный по цене, то почему бы и нет? Единственный нюанс, покупатель сейчас предпочитает не рисковать и не ориентироваться на единственного поставщика.

Как удалось адаптироваться к работе в отсутствии моря. Изменилось ли плечо логистики, выросли ли логистические издержки из-за войны?

Логистика и отсутствие моря - наши главные проблемы. В первом полугодии 2022 года нам пришлось переносить склады с Днепропетровской и Запорожской областей поближе к западной границе. А потом выстраивать логистику. Мы хотели вывозить продукцию через Черное море, а это значить нужно было везти ферросплавы в Румынию, а там узкая пропускная способность железной дороги. Если на Балтику, то это гараздо дороже, плюс проблемы с перевалкой грузов с колеи на колею на границе.

Как вам вообще работается с “Укрзализныцей”?

Тяжело, они же государственные им очень нужна поддержка за счет клиентов. Поэтому выросли тарифы, а качество услуг не повышалось. Но на самом деле все могло быть гараздо хуже.

Как обстоят дела с импортом сырья?

Сейчас мы не очень зависим от импортного сырья, которое импортировались в основном для производства высокофосфористых сплавов. Но это производство существенно снизилось еще со времен ковидных ограничений. Последний корабль с импортным сырьем был в апреле прошлого года. Сначала пробовали поставлять сырье через Дунайские порты, а потом поняли что нет смысла. Там нужно было делать перевалку с большегруза на мелкие. Но это опять же деньги, логистика.

Критично ли отсутствие импорта для отрасли?

У Побужского ферроникелевого сложная ситуация. Это предприятие остановилось из-за проблем с сырьем. Но у них есть запас прочности и планы по сохранению завода и персонала. Этот завод градообразующий, так что его сохранение очень важно.

Вы не поднимали вопрос о расширении “зернового коридора” на ферросплавы?

Все этого хотят. Не только мы, но и металлурги, ломозаготовщики. Но, к сожалению решение принимается на очень высоком уровне и если его все же примут, нас об этом только уведомят.

Ранее в отношении продукции украинских ферросплавщиков действовал ряд заградительных пошлин со стороны западных стран. Изменилась ли таможенная политика этих стран из-за войны в Украине?

Тут почти ничего не изменилось. В странах ЕС заградительных пошлин не было. В СНГ были, но мы туда и так не поставляем с 2015 года. На рынок США мы не проходим по логистике. Были также пошлины в Южной Корее, они нас в прошлом году звали на пересмотр, но опять же из-за логистики мы не смогли бы конкурировать с индийскими предприятиями.

Насколько сильно по отрасли ударили отключения света из-за обстрелов энергетической инфраструктуры. Как сейчас снабжаются ферросплавные предприятия?

На каждом предприятии по разному. Само собой на печи генератор не поставишь, но на некоторых вспомогательных системах они могли использоваться. ЗФЗ и НЗФ вообще раньше были запитаны от Запорожской АЭС, а сейчас она под контролем россиян.

Можно например, иметь несколько вводов на разные линии и переключаться между ними или договариваться с облэнерго…

На НЗФ было несколько вводов, но был период, когда в том районе электричества не было вообще. Как они решили эту проблему я не знаю...

Какие последствия могут быть при отключении электричества для ферросплавного предприятия?

Отключения это большая проблема, если печь встанет, ее потом сразу не запустишь. Чтобы ее запустить нужно довольно большой объем электричества в течение длительного времени. Сегодня никто не может дать гарантии что в том же Запорожье будут длительные поставки электричества. Вообще отключение электричества может быть чревато катастрофой. Сами отключения случались, но предприятия приняли меры, которые позволили избежать проблем.

Не наблюдается ли дефицита кадров из-за иммиграции и мобилизации в ВСУ?

Да, многие уехали и многих мобилизировали, но производство также очень сильно сократилось, так что часть персонала высвободилось за счет этого. Всех критически важных для предприятий работников забронировали. Вообще я не слышал таких проблем, чтобы некому было работать.

Есть ли планы на следующий год?

Конечно есть. Но мы предпочли бы их не озвучивать, поскольку планируем с учетом постоянно меняющейся ситуации. Да и если мы будем делать громкие заявления мы можем вызвать к себе нездоровый интерес.