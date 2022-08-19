Окупанти почали вирізати ММК ім. Ілліча в Маріуполі на металобрухт

Російські загарбники почали вирізати Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча на металобрухт.

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Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти почали вирізати ММК їм. Ілліча на металобрухт. Сьогодні над комбінатом піднявся дим. Це визвано початком розпилом крупногабаритного металобрухту, частково зі скрапом (металобрухт разом з шлаком). Фактично, на очищеній та розмінованій території почали вирізати завод на металобрухт", - зазначив Андрющенко.

За його словами, окупанти продовжують годувати маріупольців брехливою надією на відновлення заводу.

"Це і є відновлення від росіян. Був металопрокат - став металобрухт. Який досі не під санкціями", - зауважує Андрющенко.

Він також підкреслює, що початок розпилу заводу проходить під контролем так званого очільника "ДНР" Пушиліна.

"Він третій день строчить в Маріуполі з кураторами з Росіі. Співпадіння? Не думаю", - резюмує Андрющенко.

Нагадаємо, що в середині червня ММК імені Ілліча, який належить групі "Метінвест" Ріната Ахметова, звернувся до Кабінету міністрів та Офісу президента з проханням накласти персональні санкції на російських резидентів, які незаконно захоплюють і перепродають український метал.