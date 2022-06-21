"Метінвест" застерігає від купівлі продукції, викраденої Росією в Маріуполі: які документи радить вимагати

Група "Метінвест" закликає споживачів не купувати викрадену росіянами з порту Маріуполя металопродукцію виробництва Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча та комбінату "Азовсталь".

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Як ідеться у повідомленні "Метінвесту", відповідні листи були надіслані усім портам, клієнтам і партнерам за підписами генерального директора ММК імені Ілліча Тараса Шевченка та генерального директора "Азовсталі" Енвера Цкітішвілі.

Металовиробник зазначає, що станом на перший день війни в Маріупольському морському торговельному порту залишалося понад 234 тисячі тонн продукції, виробленої на цих двої підприємствах, і через російську окупацію міста комбінати не можуть експортувати цю продукцію законним покупцям з Іспанії, Італії, Бельгії, Греції, Португалії, Туреччини, Іраку та Єгипту.

Підприємства "Метінвесту" зауважують високу ймовірність розкрадання та контрабанди української металургійної продукції, зважаючи на завантаження металу на судно РМ-3 російською компанією "УК "Ріка-море".

Комбінати наголошують на відсутності будь-якої співпраці чи координації з представниками країни-агресора або її окупаційною адміністрацією, що причетна до вивезення металу до РФ.

Також вони підкреслюють, що за міжнародним та українським законодавством збройне захоплення торгових суден, що перебували в акваторії маріупольського порту, та української продукції мають усі ознаки бандитизму чи пограбування.

Підприємства просять усіх потенційних покупців відхиляти будь-які пропозиції щодо викраденої металургійної продукції, адже її купівля не вважатиметься добросовісною.

Зокрема, їх закликають ретельно розглядати кожну угоду щодо будь-якої металургійної продукції сумнівного походження, особливо з Маріуполя, Херсона, Севастополя або з російських Таганрогу, Туапсе, Ростова-на-Дону, Новоросійська, які не постачали таку продукцію раніше.

Портам радять ретельно перевіряти чинність супровідних документів та походження будь-якої метпродукції із вищезгаданих міст; перевіряти сертифікати походження та супровідні документи на метпродукцію з вказаних міст; відхиляти підозрілі угоди з російськими компаніями, пов'язаними з постачанням метпродукції, що походить із цих міст; а також повідомляти "Метінвест" про усі комерційні пропозиції щодо будь-якої метпродукції сумнівного походження.

Нагадаємо, що в середині червня ММК імені Ілліча звернувся до Кабінету міністрів та Офісу президента з проханням накласти персональні санкції на російських резидентів, які незаконно захоплюють і перепродають український метал.

Наприкінці травня "Метінвест" повідомляв про високий ризик піратства з боку Росії та викрадення і незаконного вивезення з порту Маріуполя металургійної продукції, що належить групі.

"Метінвест" наголошує, що докладає всіх можливих законних зусиль для притягнення всіх винних осіб та їхніх спільників до суворої юридичної відповідальності.