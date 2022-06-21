"Метинвест" предостерег от покупки продукции, украденной РФ в Мариуполе: какие документы советует требовать

Группа "Метинвест" призывает потребителей не покупать похищенную россиянами из порта Мариуполя металлопродукцию производства Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и комбината "Азовсталь".

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Как говорится в сообщении "Метинвеста", соответствующие письма были отправлены всем портам, клиентам и партнерам за подписями генерального директора ММК имени Ильича Тараса Шевченко и генерального директора "Азовстали" Энвера Цкитишвили.

Металлопроизводитель отмечает, что по состоянию на первый день войны в Мариупольском морском торговом порту оставалось более 234 тысяч тонн продукции, произведенной на этих двух предприятиях, и из-за российской оккупации города комбинаты не могут экспортировать эту продукцию законным покупателям из Испании, Италии, Бельгии, Греции, Португалии, Турции, Ирака и Египта.

Предприятия "Метинвеста" отмечают высокую вероятность хищения и контрабанды украинской металлургической продукции, учитывая погрузку металла на судно РМ-3 российской компанией "УК "Река-море".

Комбинаты отмечают отсутствие какого-либо сотрудничества или координации с представителями страны-агрессора или ее оккупационной администрацией, причастной к вывозу металла в РФ.

Также они подчеркивают, что по международному и украинскому законодательству вооруженный захват торговых судов, находившихся в акватории мариупольского порта, и украинской продукции имеют все признаки бандитизма или ограбления.

Предприятия просят всех потенциальных покупателей отклонять какие-либо предложения по похищенной металлургической продукции, ведь ее покупка не будет считаться добросовестной.

В частности, их призывают тщательно рассматривать каждое соглашение по любой металлургической продукции сомнительного происхождения, особенно из Мариуполя, Херсона, Севастополя или из российских Таганрога, Туапсе, Ростова-на-Дону, Новороссийска, не поставлявших такую продукцию раньше.

Портам советуют тщательно проверять действие сопроводительных документов и происхождение любой метпродукции из вышеупомянутых городов; проверять сертификаты происхождения и сопроводительные документы на метпродукцию из указанных городов; отклонять подозрительные соглашения с российскими компаниями, связанными с поставкой метпродукции, происходящей из этих городов; а также сообщать "Метинвесту" обо всех коммерческих предложениях по любой метпродукции сомнительного происхождения.

Напомним, что в середине июня ММК имени Ильича обратился в Кабинет министров и Офис президента с просьбой наложить персональные санкции на российских резидентов, незаконно захватывающих и перепродающих украинский металл.

В конце мая "Метинвест" сообщал о высоком риске пиратства со стороны России, похищении и незаконном вывозе из порта Мариуполя принадлежащей группе металлургической продукции.

"Метинвест" отмечает, что прилагает все возможные законные усилия для привлечения всех виновных лиц и их сообщников к строгой юридической ответственности.