"Метінвест" просить накласти санкції на росіян, які крадуть український метал у Маріуполі

"Метінвест" Ріната Ахметова просить владу накласти санкцій на компанії та резидентів РФ, які крадуть та вивозять металопродукцію з окупованого Маріуполя.

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Про це йдеться у повідомленні "Метінвесту".

Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча (ММК ім. Ілліча) групи "Метінвест" звернувся до Кабінету міністрів та Офісу президента України з проханням накласти персональні санкції на російських резидентів, які незаконно захоплюють та перепродують металопродукцію підприємства.

"З початку російського вторгнення в Маріуполі залишилося близько 145 тисяч тонн металопродукції ММК ім. Ілліча, з них понад 124 тисячі тонн – на території морського порту. Ця продукція призначалася для європейських підприємств, проте не була вивезена через війну війни. Наприкінці травня 2022 року судно РМ-3 з продукцією ММК імені Ілліча на борту вирушило з порту Маріуполя в Ростов-на-Дону. Судно належить ТОВ "УК Река-Море" (РФ), керівником та засновником якої є Геннадій Арустамов", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, ММК ім. Ілліча звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою про скоєння кримінального правопорушення.

Підприємство відзначає відсутність будь-якої співпраці чи координації з представниками країни-агресора або її окупаційною адміністрацією, причетною до вивезення металу до РФ.

"ММК ім. Ілліча зазначає, що діяльність названих резидентів РФ загрожує національним інтересам, безпеці та економіці України. Підприємство просить уряд та Офіс Президента України запровадити санкції проти ТОВ "УК "Річка-Море", відповідального за крадіжку майна, його керівника, а також проти інших фізичних та юридичних осіб, які транспортують, вивантажують, продають або перепродують продукцію, викрадену у ММК ім. Ілліча", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські військові вкотре вивезли металопрокат ММК ім. Ілліча та "Азовсталь". повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.