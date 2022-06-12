Окупанти знову вивезли викрадений метал із Маріуполя

Російські військові в черговий раз вивезли металопрокат ММК ім. Ілліча та "Азовсталь". Про це на своєму телеграм-каналі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Маріуполь. Поки путлерюгенс махає прапорами по місту, росія в порту святкує по-справжньому. Черговою відправкою краденого металопрокату з порту. Втретє. Таке воно, день росії. День вбивці та мародера", - написав він.

Нагадаємо, мародерство росіян на тимчасово окупованих територіях України продовжується. Окупанти вдалися до вивезення трьох тисяч тонн металопродукції з Маріуполя до Ростов-на-Дону. Для зручнішого вивезення награбованого окупанти почали відновлювати залізничне сполучення у Маріуполі та Волновасі.

Також російські загарбники вивозять у так звану "Донецьку народну республіку" з окупованого Маріуполя дитячі майданчики, вцілілий транспорт та сучасне медичне обладнання.