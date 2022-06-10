Россияне из оккупированного Мариуполя вывозят уцелевший транспорт и детские площадки в т.н. "ДНР"

Российские захватчики вывозят в так называемую "Донецкую народную республику" из оккупированного Мариуполя детские площадки, уцелевший транспорт и современное медицинское оборудование.

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Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"В так называемой "ДНР" радуются, что теперь могут кататься на троллейбусах европейского образца, вывезенных из нашего города. Из больниц похищают современное оборудование, а из уютных дворов забирают детские площадки", - говорится в сообщении.

В горсовете также подчеркнули, что это и есть истинное лицо "русского мира" – убийство, разрушение и мародерство.

Напомним, что во время оккупации Чернобыльской атомной электростанции российские военные повредили и похитили имущество на сумму свыше 135 миллионов долларов.

Оккупанты прибегли также к вывозу трех тысяч тонн металлопродукции из Мариуполя в Ростов-на-Дону.