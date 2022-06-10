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Росіяни з окупованого Маріуполя вивозять вцілілий транспорт та дитячі майданчики до т.з. "ДНР"
Російські загарбники вивозять до так званої "Донецької народної республіки" з окупованого Маріуполя дитячі майданчики, вцілілий транспорт та сучасне медичне обладнання.
Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
"В так званій "ДНР" радіють, що тепер можуть кататися на тролейбусах європейського зразка, вивезених з нашого міста. З лікарень викрадають сучасне обладнання, а з колись затишних дворів забирають дитячі майданчики", - йдеться у повідомленні.
У міськраді також наголосили, що це і є справжнє обличчя "русского мира" - вбивства, руйнування та мародерство.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що під час окупації Чорнобильської атомної електростанції російські військові пошкодили та викрали майно на суму понад 135 мільйонів доларів.
Окупанти вдалися також до вивезення трьох тисяч тонн металопродукції з Маріуполя до Ростова-на-Дону.