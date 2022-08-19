Оккупанты начали вырезать ММК им. Ильича в Мариуполе на металлолом

Российские захватчики начали вырезать Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича на металлолом. Сегодня над комбинатом поднялся дым.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты начали вырезать ММК им. Ильича на металлолом. Сегодня над комбинатом поднялся дым. Это вызвано началом распилом крупногабаритного металлолома, частично со скрапом (металлолом вместе со шлаком). Фактически, на очищенной и разминированной территории начали вырезать на металлолом", - отметил Андрющенко.

По его словам, оккупанты продолжают кормить мариупольцев лживой надеждой на восстановление завода.

"Это и есть восстановление от россиян. Был металлопрокат - стал металлолом. Который до сих пор не под санкциями", - сообщил Андрющенко.

Он также подчеркивает, что начало распила завода проходит под контролем так называемого руководителя "ДНР" Пушилина.

"Он третий день торчит в Мариуполе с кураторами из России. Совпадение? Не думаю", - резюмирует Андрющенко.

Напомним, что в середине июня ММК имени Ильича, принадлежащий группе "Метинвест" Рината Ахметова, обратился в Кабинет министров и Офис президента с просьбой наложить персональные санкции на российских резидентов, незаконно захватывающих и перепродающих украинский металл.