"Метинвест" погасил облигации 2023 года в полном объеме

Metinvest BV ("Метинвест"), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний, объявила об окончательных выплатах по облигациям со сроком погашения в 2023 году в полном объеме и в срок.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Несмотря на сложные условия, Группа продемонстрировала непоколебимость своих обязательств перед владельцами облигаций. Этот шаг свидетельствует о надежности "Метинвеста" и благоразумном подходе Группы к управлению обязательствами. Кроме того, успешное уменьшение долговой нагрузки позволит улучшить финансовую гибкость "Метинвеста" в условиях непредсказуемости путем снижения значительных выплат по долгу до 2025 года", - прокомментировал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

К концу июня 2022 года общий долг компании составил $2,223 млрд (на 31 декабря 2021 года - $2,242 млрд), чистый долг - $1,763 млрд ($1,076 млрд).

Согласно информации, опубликованной на сайте Metinvest, компания должна была погасить $145 млн под 7,75% годовых со сроком погашения в апреле 2023 года.

Последующая выплата должна состояться в июне 2025 года, компания должна погасить 296 млн евро под 5,625% годовых, в июне 2025 года - $494 млн под 8,5% годовых, в октябре 2027 года - $332 млн под 7,65% годовых, в октябре 2029 году - $500 под 7,75% годовых.

Заметим, что большому количеству украинских компаний в связи с войной пришлось просить инвесторов отсрочки погашения облигаций.

В частности, НАК "Нафтогаз Украины" предложил владельцам еврооблигаций, срок погашения которых наступает в 2022 и 2026 годах, активизировать взаимодействие для поиска взаимоприемлемого решения. А "Укрзализныця" достигла отсрочки выплат по евробондам на $895 млн.