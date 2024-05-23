Польщі бракує працівників на сезонні роботи: шукають бажаючих на 50-90 тис грн на місяць

Влітку у Польщі можна заробити 5-9 тис. злотих (50-91 тис грн), але вже другий рік поспіль країна відчуває кадровий голод. Українці, які зазвичай приїжджають на сезонні роботи влітку, нині обирають країни Західної Європи через вищі зарплати та відкритість їхніх ринків праці після повномасштабного вторгнення

Про це повідомляє Міграційна платформа EWL.

Зарплати в Польщі ростуть, натомість роботодавцям важко знайти працівників

Головне статистичне управління Польщі оприлюднило дані про середню зарплату по країні в першому кварталі 2024 року. Вона складає 8,4 тис злотих. Підрахунки показують, що зарплати зросли на 14,4% порівняно з минулим роком.

«На сезонних роботах нині можна заробити до 9 тис злотих. Це короткострокова робота в агросекторі, де зарплата залежить від кількості робочих годин і продуктивності. Така робота підходить людям, які звикли до фізичної роботи. В основному, її обирають українці, які живуть в селах і мають власні господарства», - пояснює директорка рекрутації Міграційної платформи EWL Мар’яна Семенюк.

За словами експертки, також це може бути сезонна робота на будівництві чи логістичних складах з пакування одягу.

Дефіцит кадрів

Польські роботодавці пропонують роботу на виробництві, в автомобільній галузі та сфері послуг, де також у літній сезон кількість вакансій росте. Фактично в кожній з цих галузей стикаються з дефіцитом кадрів.

Роботодавці в сфері послуг та готельному бізнесі нарікають на те, що складно найти працівників на зарплату у 6 тис. злотих (60,6 тис.грн). Дефіцит транспортної галузі теж вагомий: за ​​різними оцінками, не вистачає від 150 до 300 тис. водіїв.

«Польща вже другий рік поспіль відчуває такий серйозний кадровий голод у літній сезон. Це пов’язано з тим, що українці, які зазвичай приїжджали до Польщі на сезонні роботи, тепер також можуть заробляти у Німеччині, Нідерландах чи інших країнах Західної Європи вдвічі-втричі більше», - пояснює Мар’яна Семенюк.

Робота в Польщі

Станом на березень у Польщі було 50,5 тис вакансій. За даними щорічного дослідження Барометр професій, цьогоріч у 27-ми професіях відчутний кадровий дефіцит. Є галузі, де його не вдається подолати щороку: не вистачає працівників, серед іншого, працівників у торгівлі, промисловості, охороні здоров'я, соціальній допомозі. У нинішньому році також відчутна нестача кадрів у силових структурах та вчителів. В жодній професії немає надлишку.

Стабільно рекордно низький рівень безробіття у Польщі, який згідно з даними Євростату становить 2,9%, є другим найнижчим у ЄС (за даними Міністерства сім’ї Польщі, яке має іншу методологію розрахунку, рівень безробіття становить 5,1%).

Польща намагається вгамувати свій кадровий голод залученням працівників з Азії та Латинської Америки. Хоча найбільшою групою іноземних громадян зареєстрованих в ZUS залишаються українці (на кінець квітня 2024 року кількість становила 762 541 осіб або, 66,7% від всіх іноземців), зараз в Польщі помітно зростає частка працівників з Азії та Латинської Америки.

Згідно з дослідженням «Міграція 2:0. Польща в глобальній боротьбі за таланти з Азії та Латинської Америки», проведеним EWL спільно з Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету, вакансії, які раніше займали громадяни України тепер заповнюють молоді чоловіки віком 18-35 років з країн Азії та Латинської Америки.

За останні два роки кількість дозволів на роботу в Польщі, виданих азіатам та латиноамериканцям, зросла майже вчетверо й зростатиме далі.

Нагадаємо, раніше були заяви, що Польща не планує сприяти поверненню українських біженців на Батьківщину, так як вони є "дуже важливими з погляду польського ринку праці". Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи заявив, що Польща економічно зацікавлена в українських працівниках і припустив, що польські роботодавці можуть заохочувати українців залишитись у країні.