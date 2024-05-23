Польше не хватает работников на сезонные работы: ищут желающих на 50-90 тыс. грн в месяц

Летом в Польше можно заработать 5-9 тыс. злотых (50-91 тыс. грн), но уже второй год подряд страна ощущает кадровый голод. Украинцы, обычно приезжающие на сезонные работы летом, сейчас выбирают страны Западной Европы из-за более высоких зарплат и открытости их рынков труда после полномасштабного вторжения

Об этом сообщает Миграционная платформа EWL.

Зарплаты в Польше растут, а работодателям трудно найти работников

Главное статистическое управление Польши обнародовало данные о средней зарплате по стране в первом квартале 2024 года. Она составляет 8,4 тыс. злотых. Подсчеты показывают, что зарплаты выросли на 14,4% по сравнению с прошлым годом.

«На сезонных работах сейчас можно заработать до 9 тыс. злотых. Это краткосрочная работа в агросекторе, где зарплата зависит от количества рабочих часов и производительности. Такая работа подходит людям, привыкшим к физической работе. В основном ее выбирают украинцы, которые живут в селах и имеют собственные хозяйства», - объясняет директор рекрутации Миграционной платформы EWL Марьяна Семенюк.

По словам эксперта, также это может быть сезонная работа на строительстве или логистических складах по упаковке одежды.

Дефицит кадров

Польские работодатели предлагают работу на производстве, автомобильной отрасли и сфере услуг, где также в летний сезон количество вакансий растет. Фактически в каждой из этих областей сталкиваются с дефицитом кадров.

Работодатели в сфере услуг и гостиничном бизнесе сетуют на то, что сложно найти работников на зарплату в 6 тыс. злотых (60,6 тыс.грн). Дефицит транспортной отрасли тоже весомый: по разным оценкам, не хватает от 150 до 300 тыс. водителей.

«Польша уже второй год подряд испытывает столь серьезный кадровый голод в летний сезон. Это связано с тем, что украинцы, обычно приезжавшие в Польшу на сезонные работы, теперь также могут зарабатывать в Германии, Нидерландах или других странах Западной Европы втрое больше», - объясняет Марьяна Семенюк.

Работа в Польше

По состоянию на март в Польше было 50,5 тыс. вакансий . По данным ежегодного исследования Барометр профессий, в 27 профессиях ощутим кадровый дефицит. Есть отрасли, где его не удается преодолеть ежегодно: не хватает работников, в том числе работников в торговле, промышленности, здравоохранении, социальной помощи. В нынешнем году также ощутима нехватка кадров в силовых структурах и учителях. Ни в одной профессии нет излишка.

Стабильно рекордно низкий уровень безработицы в Польше, который, согласно данным Евростата, составляет 2,9%, является вторым самым низким в ЕС (по данным Министерства семьи Польши, имеющего другую методологию расчета, уровень безработицы составляет 5,1%).

Польша пытается унять свой кадровый голод привлечением работников из Азии и Латинской Америки. Хотя наибольшей группой иностранных граждан зарегистрированных в ZUS остаются украинцы (на конец апреля 2024 количество составляло 762 541 человек или, 66,7% от всех иностранцев), сейчас в Польше заметно растет доля работников из Азии и Латинской Америки.

Согласно исследованию «Миграция 2:0. Польша в глобальной борьбе за таланты из Азии и Латинской Америки» , проведенном EWL совместно с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета, вакансии, которые раньше занимали граждане Украины, теперь заполняют молодые мужчины в возрасте 18-35 лет из стран Азии и Латинской Америки.

За последние два года количество разрешений на работу в Польше, выданных азиатам и латиноамериканцам, выросло почти в четыре раза и будет расти дальше.

Напомним, ранее были заявления, что Польша не планирует способствовать возвращению украинских беженцев на Родину, так как они "очень важны с точки зрения польского рынка труда". Посол Польши в Украине Ярослав Гузы заявил, что Польша экономически заинтересована в украинских работниках и предположила, что польские работодатели могут поощрять украинцев остаться в стране.