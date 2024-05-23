- Категория
- Работа
- Дата публикации
-
Польше не хватает работников на сезонные работы: ищут желающих на 50-90 тыс. грн в месяц
Летом в Польше можно заработать 5-9 тыс. злотых (50-91 тыс. грн), но уже второй год подряд страна ощущает кадровый голод. Украинцы, обычно приезжающие на сезонные работы летом, сейчас выбирают страны Западной Европы из-за более высоких зарплат и открытости их рынков труда после полномасштабного вторжения
Об этом сообщает Миграционная платформа EWL.
Зарплаты в Польше растут, а работодателям трудно найти работников
Главное статистическое управление Польши обнародовало данные о средней зарплате по стране в первом квартале 2024 года. Она составляет 8,4 тыс. злотых. Подсчеты показывают, что зарплаты выросли на 14,4% по сравнению с прошлым годом.
«На сезонных работах сейчас можно заработать до 9 тыс. злотых. Это краткосрочная работа в агросекторе, где зарплата зависит от количества рабочих часов и производительности. Такая работа подходит людям, привыкшим к физической работе. В основном ее выбирают украинцы, которые живут в селах и имеют собственные хозяйства», - объясняет директор рекрутации Миграционной платформы EWL Марьяна Семенюк.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По словам эксперта, также это может быть сезонная работа на строительстве или логистических складах по упаковке одежды.
Дефицит кадров
Польские работодатели предлагают работу на производстве, автомобильной отрасли и сфере услуг, где также в летний сезон количество вакансий растет. Фактически в каждой из этих областей сталкиваются с дефицитом кадров.
Работодатели в сфере услуг и гостиничном бизнесе сетуют на то, что сложно найти работников на зарплату в 6 тыс. злотых (60,6 тыс.грн). Дефицит транспортной отрасли тоже весомый: по разным оценкам, не хватает от 150 до 300 тыс. водителей.
«Польша уже второй год подряд испытывает столь серьезный кадровый голод в летний сезон. Это связано с тем, что украинцы, обычно приезжавшие в Польшу на сезонные работы, теперь также могут зарабатывать в Германии, Нидерландах или других странах Западной Европы втрое больше», - объясняет Марьяна Семенюк.
Работа в Польше
По состоянию на март в Польше было 50,5 тыс. вакансий . По данным ежегодного исследования Барометр профессий, в 27 профессиях ощутим кадровый дефицит. Есть отрасли, где его не удается преодолеть ежегодно: не хватает работников, в том числе работников в торговле, промышленности, здравоохранении, социальной помощи. В нынешнем году также ощутима нехватка кадров в силовых структурах и учителях. Ни в одной профессии нет излишка.
Стабильно рекордно низкий уровень безработицы в Польше, который, согласно данным Евростата, составляет 2,9%, является вторым самым низким в ЕС (по данным Министерства семьи Польши, имеющего другую методологию расчета, уровень безработицы составляет 5,1%).
Польша пытается унять свой кадровый голод привлечением работников из Азии и Латинской Америки. Хотя наибольшей группой иностранных граждан зарегистрированных в ZUS остаются украинцы (на конец апреля 2024 количество составляло 762 541 человек или, 66,7% от всех иностранцев), сейчас в Польше заметно растет доля работников из Азии и Латинской Америки.
Согласно исследованию «Миграция 2:0. Польша в глобальной борьбе за таланты из Азии и Латинской Америки» , проведенном EWL совместно с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета, вакансии, которые раньше занимали граждане Украины, теперь заполняют молодые мужчины в возрасте 18-35 лет из стран Азии и Латинской Америки.
За последние два года количество разрешений на работу в Польше, выданных азиатам и латиноамериканцам, выросло почти в четыре раза и будет расти дальше.
Напомним, ранее были заявления, что Польша не планирует способствовать возвращению украинских беженцев на Родину, так как они "очень важны с точки зрения польского рынка труда". Посол Польши в Украине Ярослав Гузы заявил, что Польша экономически заинтересована в украинских работниках и предположила, что польские работодатели могут поощрять украинцев остаться в стране.