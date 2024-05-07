Ситуация с дефицитом кадров обостряется: что происходит на рынке труда

Что происходит на рынке труда и растут ли зарплаты у украинцев?

Дефицит кадров на рынке труда только обостряется, ведь вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать. В то же время, уже третий месяц средний размер заработной платы не меняется.

Об этом сообщает Work.ua.

Несмотря на все нынешние несогласия, некоторые сезонные тенденции остаются неизменными. Например, работодатели активно готовятся к туристическому сезону, а соискатели готовы отзываться на предложения летних подработок.

Категории с наибольшим количеством вакансий

Второй месяц подряд наибольшее количество вакансий предлагает категория "Сфера обслуживания" - 20 427 (+15% к марту).

Также в десятку лидеров входят:

"Рабочие специальности, производство" - 18 996 вакансий, +10% до марта;

"Продажа, закупка" - 14 435, +1%;

"Розничная торговля" - 13 352, +12%;

"Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" - 11 556, +18%;

"Логистика, состав, ВЭД" - 10 778, +10%;

"Администрация, руководство среднего звена" - 9 805, +5%;

"Транспорт, автобизнес" - 8 948, +10%;

"Бухгалтерия, аудит" - 7 722, +5%;

"Медицина, фармацевтика" - 7 686, +5%.

Стремительный рост категории "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" отразился и на перечне вакансий, которые стали востребованными в апреле против марта: посудомоечники, горничные, официанты, бармены, бариста, администраторы ресторана или гостиницы.

В то же время, в апреле на рынке труда стало больше возможностей для людей без опыта (+13% вакансий до марта) и студентов (+15%). Работодатели разместили также на 20% больше вакансий для ветеранов. Предложений работы для людей с инвалидностью увеличилось на 12%, для пенсионеров – на 16%.

А вакансий, где предлагают работать дистанционно, стало больше всего на 3%. Также незначительно возросло количество предложений работы, где требуется знание английского – на 1,5%.

Третий месяц подряд размер средней зарплаты не меняется

В апреле средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 грн. Так что уже третий месяц подряд этот показатель остается на одном уровне.

Такая же ситуация и в пяти областях-лидерах. Не изменился средний размер зарплаты во Львовской (20 000 грн.), Одесской (20 000 грн.), Днепропетровской (19 000 грн.) и Харьковской области (18 000 грн.). В Киевской области наблюдается минимальный рост средней зарплаты на 100 грн до 22 500 грн.

Но в разрезе категорий все же присутствуют колебания. Больше выросли зарплаты в вакансиях в категориях:

"Недвижимость" - 40 000 грн, + 7% к марту;

"Транспорт, автобизнес" - 27 500 грн, + 6%;

"Телекоммуникации и связь" - 22 000 грн, + 5%;

"Маркетинг, реклама, PR" - 24 000 грн, + 4%;

"Розничная торговля" - 16 500 грн, + 3%;

"Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" - 18 000 грн, + 3%;

"Логистика, склад, ВЭД" - 19 000 грн, + 3%.

В четырех категориях средний размер зарплаты, напротив, уменьшился:

"Топменеджмент, руководство высшего звена" - 36 500 грн, -9% до марта;

"Страхование" - 24 700 грн, -1%;

"Финансы, банк" - 16 840 грн, -1%;

"Юриспруденция" - 19 500 грн, -1%.

Высокие средние зарплаты, кроме руководящих должностей и сферы IT, рынок труда предлагает специалистам в Силах обороны Украины — в среднем 70 000 грн. Это вакансии для боевых медиков, гранатометчиков, связистов, зенитчиков, командиров отделения, пулеметчиков, пилотов дрона, разведчиков и т.д.