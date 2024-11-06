Кешбек 15% на купівлю техніки: як працюватиме нова урядова програма

Після успішного перезапуску програми компенсації 25% вартості вітчизняної сільгосптехніки для українських аграріїв уряд вирішив аналогічно стимулювати українські будівельні компанії купувати техніку у вітчизняних виробників . Крім техніки для будівництва та відновлення до переліку також потрапили автобуси, ліфти та причепи. Українські машинобудівні підприємства досить високо оцінюють перспективи цієї програми, та розраховують на те, що цей інструмент дозволить їм суттєво посилити позиції на внутрішньому ринку.

Міністерство економіки, яке ініціювало програму наприкінці жовтня опублікувало перший перелік техніки, покупцям якої держава повертатиме 15% від вартості. До нього увійшли автобуси вантажівки, причепи та ліфти, виробництва дев'яти українських підприємств. В Мінекономіки стверджують, що продовжують приймати заявки від українських машинобудівних компаній, тож з часом перелік такої техніки буде розширюватися.

Тим часом до програми вже долучилися українські банки, які прийматимуть заявки на компенсацію від покупців. В Міністерстві економіки очікують, що програма дозволить вітчизняним виробникам наростити частку на ринку та стане одним зі стимулів для зростання української економіки.

Програма відпрацьована на аграріях

За словами директора групи "Автоконсалтинг" Олега Омельницького, урядова програма є доволі суттєвою підтримкою для українського машинобудування. В результаті це стимулюватиме бізнес нарощувати виробництво та збільшувати чисельність робочих місць.

"Тепер бізнесу буде вигідніше купувати нові українські автобуси, ніж вживані імпортні. Також значну конкурентну перевагу отримають українські причепи та цистерни, які й так дешевші за європейські аналоги", — каже Омельницький.

За його словами, бізнесу, українським виробникам треба доводити високий рівень локалізації свого виробництва, оскільки в Україні є досить багато підприємств, які під виглядом вітчизняного виробництва фактично пропонують китайський товар. Тож в переліку поки небагато підприємств, але є велика надія на те, що список техніки для "кешбеку" від держави буде розширено.

Сама модель нової програми доволі добре пропрацьована на програмі компенсації вітчизняної сільгосптехніки, що була успішно перезапущена в березні цього року. Співвласник компанії "Агромашінвест" Сергій Сергеєв каже, що техніка його компанії вже успішно продаються за програмою компенсації 25% аграріям. Тож в "Агромашінвесті" вирішили включити в нову програму навантажувач FARMER, який був розроблений на базі їх тракторів.

Він зазначає, що вказані програми є стимулом купувати українську техніку виключно для бізнесу. А от при державних закупівлях через Prozorro для частини техніки відсутня вимога щодо локалізації виробництва. Тож основною перевагою на торгах є ціна є ціна і тут вітчизняним виробникам майже нереально конкурувати з дешевшою китайською продукцією.

"Насьогодні є багато державних компаній, які б хотіли купувати наші трактори, наприклад "Ліси України", але вимоги держави їм цього не дозволяють. Тому ми не заходимо в тендери, бо розуміємо, що ніколи не виграємо в Китаю", — каже Сергеєв.

Стимул до зростання

Підприємство "Ельворті", що знаходиться в Кропивницькому також включилося до нової урядової програми після успішного досвіду роботи за програмою для аграріїв. Директор торгового дому "Ельворті" Віталій Подскальнюк каже, що програма компенсації 15% покупцям української техніки за попередніми підрахунками дозволить його компанії збільшити виробництво та реалізацію відповідної техніки на 25-30% на рік.

"За умови успіху цієї програми ми у наступному році плануємо вийти на обсяги виробництва в 50 екскаваторів на рік. Щоб ви розуміли, ми за останніх 4-5 років реалізували близько 110 екскаваторів в Україні", — розповідає Подскальнюк.

За його словами, за 2023 рік до України було завезено та реалізовано приблизно 600 нових екскаваторів, а частка ринку вітчизняних виробників є відносно невеликою. Проте користуючись новою програмою підтримки "Ельворті" планує наростити частку українському ринку до 30%.

"Ми ще не працювали за програмою компенсації тому робити висновки поки рано. Але попередньо я думаю що воно дасть поштовх для збільшення виробництва. Таке треба було робити ще у 2000 році", — каже голова правління підприємства "Черкаський автобус" Віталій Раабе.

Він зазначає, що після початку повномасштабної війни український бізнес майже не купує нові автобуси, тож компенсація 15% могла б стимулювати продажі компанії.

А за словами СЕО групи компаній “Євроформат”, яка виготовляє ліфти в Києві, Ігоря Ткаченка наразі українські виробники ліфтів зараз відчувають значний тиск з боку закордонних постачальників, які пропонують дешевші рішення, але не завжди мають склади обладнання в Україні. Тож часто технічна підтримка ліфтів лягає на плечі місцевих підрядників, що може затримати вирішення екстрених ситуацій. Тож посилення позицій вітчизняного виробника, який має виробництво та запаси в Україні, дозволить забезпечити швидке обслуговування ліфтів у таких ситуаціях.

"В умовах, коли близько 62% ліфтів в Україні потребують заміни, забудовники, ОСББ та ЖБК отримали можливість обирати високоякісні ліфти українського виробництва, не йдучи на компроміси щодо безпеки та надійності", — говорить Ткаченко.

За його словами, компанія розраховує, що нова програма підтримки дозволить збільшити продажі ліфтів на 20-30% вже у 2025 році.

Грошей для програми в бюджеті на наступний рік поки немає

В Мінекономіки розповіли, що реалізація програми в цьому та наступному році дозволить наростити частку вітчизняної техніки та обладнання на внутрішньому ринку до 5-10%, та відповідно на 10% скоротити імпорт. Разом з цим це дозволить запустити виробництво до 100 нових видів техніки, яку в Україні поки не випускали.

Також у профільному міністерстві очікують, що реалізація програми до кінця наступного року дозволить створити приблизно тисячу нових робочих місць, та умови для технічного переоснащення двох тисяч підприємств, залучивши додаткові інвестиції у розмірі 300 млн гривень. Крім цього реалізація програми в цьому та наступному роках дозволить додатково залучити 1,5 млрд гривень додаткових податків до бюджету.

Більшість опитаних експертів та бізнесу також позитивно сприймають урядову ініціативу, проте зауважують, що майбутнє програми залежатиме від можливості її фінансувати. В міністерстві економіки на запит Delo.ua повідомили, що за прогнозами обласних державних адміністрацій лише у 2024 році компенсації в обсязі 15 % вартості техніки та обладнання необхідно 1 млрд гривень.

Фінансування програми компенсації 15% на купівлю української техніки, як і фінансування купівлі вітчизняної техніки для аграріїв відбувається в рамках експерементальних проєктів економічної платформи “Зроблено в Україні”. Але в проєкті державного бюджету на 2025 рік фінансування цих проєктів не передбачено. Тому Мінекономіки ще в жовтні ініціювало внесення змін до проєкту держбюджету для додаткового виділення на ці потреби 1 млрд гривень.

Тож хоча в у проєкті держбюджету на наступний рік, що був проголосований 31 жовтня, поки не передбачені видатки на стимулювання вітчизняного машинобудування, не виключено, що такі зміни будуть внесені до другого читання. Або ж їх внесуть вже після ухвалення бюджету після чергового траншу західної допомоги.