Покупатели украинской сельхозтехники получили первую в 2025 году компенсацию

Минэкономики провело первую в 2025 году выплату по программе компенсации 25% стоимости украинской сельскохозяйственной техники. 126,6 млн. грн. уже перечислено покупателям техники отечественного производства, приобретенной в декабре 2024 года и январе 2025 года.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

"Это первая выплата компенсации 25% в 2025 году — почти 127 миллионов гривен. Большое количество заявок и охват почти всех областей свидетельствуют о постоянном спросе на украинскую технику. А это — реальные заказы для более сотни машиностроительных предприятий по всей стране", — отметила первый вице-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Компенсация начислена за продукцию около 90 украинских машиностроительных предприятий. Это как крупные заводы, так и малые и средние производители со всей Украины – от Полтавы до Ивано-Франковска.

Активнее всего воспользовались программой агропроизводители из пяти регионов Украины, а именно:

Хмельнитчины — 15,6 млн гривен компенсаций:

Николаевщины — 13,3 млн грн;

Сумщины — 12,7 млн грн;

Тернопольщины — 9,7 млн грн;

Одесщины – 9 млн грн.

Больше всего единиц техники приобрели в Хмельницкой (108), Полтавской (90), Одесской (78) и Кировоградской (75) областях.

В 2024 году по программе компенсации 25% было приобретено 5311 единиц техники на сумму более 4,2 млрд грн. Государство компенсировало почти 877 млн. грн.

Как работает программа?

Через программы политики "Сделано в Украине" государство формирует дополнительный внутренний спрос на продукцию украинских производителей, поддерживая рабочие места, производство и развитие отрасли.

Компенсация 25% предоставляется за сельскохозяйственную технику и оборудование, содержащую не менее 60% украинских материалов и комплектующих. Для отдельных категорий комбайнов, тракторов, самоходных опрыскивателей и зерновозов действуют специальные условия.

Агропроизводители, чтобы воспользоваться программой компенсации 25% стоимости, должны выбрать технику или оборудование из официального перечня на сайте Минэкономики, приобрести его и подать заявку через уполномоченный банк.

Заявки за февраль и март будут проработаны и выплачены в апреле.

Напомним, Министерство экономики во второй раз в этом году расширило список украинской техники и оборудования для агропромышленного комплекса, 25% стоимости которых компенсируется государством. В список добавлены 62 новые позиции, что позволит аграриям и агропереработчикам выбирать из 11 910 единиц техники.