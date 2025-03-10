Увеличен список сельхозтехники с компенсацией 25%: добавлено 62 позиции и шесть новых производителей

Министерство экономики во второй раз в этом году расширило список украинской техники и оборудования для агропромышленного комплекса, 25% стоимости которых компенсируется государством. В список добавлены 62 новые позиции, что позволит аграриям и агропереработчикам выбирать из 11 910 единиц техники.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

Он отметил, что это уже второе расширение перечня этого года. В начале года в программу было добавлено более 100 новых наименований техники, в частности, посевную технику, погрузочное оборудование и системы орошения.

Это не только увеличивает выбор для покупателей, но и открывает новые возможности для предприятий, в частности, масштабирование производства и выхода на новые рынки. Дополнительные инвестиции в отечественное машиностроение будут также способствовать созданию новых рабочих мест, подчеркнул он.

Об обновленном списке

В обновленный список вошла продукция шести новых производителей:

ООО "Феникс Технолоджи" (г. Винница).

ООО "Змиев-Транс" (г. Харьков).

ООО "Агропрайд" (Полтавская обл.).

ООО "Фраит" (г. Днепр).

ООО "Агро Кар Украина" (г. Кропивницкий).

ЧП "Элеваторстроймаш" (Ивано-Франковская обл.).

Итого теперь в перечне 144 производителя.

Среди 62 новых товарных позиций – зерносушилки, оросительное оборудование, разрыхлители, культиваторы, сеялки и машины для внесения удобрений.

Кроме того, расширен ассортимент продукции уже имеющихся производителей:

ООО "Ирригатор Украина" – добавлено 5 новых позиций (системы орошения).

ООО "Спецлесмаш" — добавлено 5 позиций (культиваторы и разрыхлители).

ООО "Велес-Агро ЛТД" — добавлено 13 позиций (культиваторы и разрыхлители).

Что известно о программе

Напомним, программа частичной компенсации государством стоимости сельхозтехники и оборудования украинского производства в Украине стартовала 8 апреля.

В рамках программы компенсации 25% в 2024 году уже приобретено 5311 единиц техники на сумму более 4,2 млрд грн, из которых государство компенсировало почти 877 млн грн.

Производители, желающие включить свою продукцию в список, могут обратиться в Минэкономики, подав заявку на официальном сайте Министерства.

Агропроизводители, чтобы воспользоваться программой компенсации 25% стоимости, должны выбрать технику или оборудование из официального Перечня на сайте Минэкономики, приобрести его и подать заявку через уполномоченный банк. Программа направлена на поддержку отечественного производства и модернизацию агросектора в рамках государственной политики "Зроблено в Україні".

Эксперты высоко оценивают ее перспективы как движителя для создания мощного украинского машиностроительного кластера, однако выдвигают и ряд замечаний, которые следовало бы проделать правительству и Минэкономики. Детальнее об этом читайте в статье Delo.ua.