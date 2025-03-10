Збільшено перелік сільгосптехніки з компенсацією 25%: додано 62 позиції та шість нових виробників

Міністерство економіки вдруге цього року розширило перелік української техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких компенсується державою. До списку додано 62 нові позиції, що дозволить аграріям і агропереробникам обирати з 11 910 одиниць техніки.

Про це повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Він наглосив, що це вже друге розширення переліку цього року. На початку року до програми було додано понад 100 нових найменувань техніки, зокрема посівну техніку, навантажувальне обладнання та системи зрошення.

Це не лише збільшує вибір для покупців, а й відкриває нові можливості для підприємств, зокрема масштабування виробництва та виходу на нові ринки. Додаткові інвестиції у вітчизняне машинобудування також сприятимуть створенню нових робочих місць, підкреслив він.

Про оновлений список

До оновленого списку увійшла продукція шести нових виробників:

ТОВ "Фенікс Технолоджи" (м. Вінниця).

ТОВ "Зміїв-Транс" (м. Харків).

ТОВ "Агропрайд" (Полтавська обл.).

ТОВ "Фраіт" (м. Дніпро).

ТОВ "Агро Кар Україна" (м. Кропивницький).

ПП "Елеваторбудмаш" (Івано-Франківська обл.).

Разом тепер в переліку 144 виробники.

Серед 62 нових товарних позицій – зерносушарки, зрошувальне обладнання, розпушувачі, культиватори, сівалки та машини для внесення добрив.

Крім того, розширено асортимент продукції вже наявних виробників:

ТОВ "Іррігатор Україна" – додано 5 нових позицій (системи зрошення).

ТОВ "Спецлісмаш" - додано 5 позицій ( культиватори та розпушувачі).

ТОВ "Велес-Агро ЛТД" - додано 13 позицій (культиватори та розпушувачі).

Що відомо про програму

Нагадаємо, програма часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва в Україні стартувала 8 квітня.

В рамках програми компенсації 25% у 2024 році вже придбано 5 311 одиниць техніки на суму понад 4,2 млрд грн, з яких держава компенсувала майже 877 млн грн.

Виробники, які бажають включити свою продукцію до переліку, можуть звернутися до Мінекономіки, подавши заявку на офіційному сайті Міністерства.

Агровиробники, щоб скористатися програмою компенсації 25% вартості, мають обрати техніку або обладнання з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки, придбати його та подати заявку через уповноважений банк. Програма спрямована на підтримку вітчизняного виробництва та модернізацію агросектору в рамках державної політики "Зроблено в Україні".

Експерти високо оцінюють її перспективи як рушія для створення потужного українського машинобудівного кластера, проте висувають і ряд зауважень, які варто було б проробити уряду та Мінекономіки. Детальніше про це читайте в статті Delo.ua.