Державний аграрний реєстр вже об'єднав понад 200 тисяч зареєстрованих аграріїв

Державний аграрний реєстр (ДАР) на кінець березня 2025 року об'єднав понад 200 тисяч користувачів. Наразі майже всі діючі програми державної та міжнародної підтримки агросектору реалізуються через ДАР.

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Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Серед зареєстрованих агровиробників:

72,6% - фізичні особи;

16,6% - юридичні особи;

10,8% - фізичні особи-підприємці.

Як уточнив Коваль, в системі обліковано близько 7 мільйонів земельних ділянок загальною площею приблизно 20 мільйонів гектарів. Це становить понад 80% від загальної площі сільськогосподарських угідь України. Також у реєстрі зафіксовано понад 573 тисячі корів, 320 тисяч овець і 54 тисячі кіз.

За словами міністра, ДАР став ключовою платформою для реалізації майже всіх державних та міжнародних програм підтримки аграрного сектору.

Через ДАР агровиробники можуть подавати заявки на:

підтримку на гектар оброблюваних угідь;

утримання великої рогатої худоби, овець та кіз;

дотації на реконструкцію або будівництво зрошувальних мереж;

спеціальні програми для господарств, розташованих на деокупованих та прифронтових територіях.

Коваль додав, що у 2024 році понад 31,6 тисячі агровиробників отримали державну допомогу через платформу на суму 3,88 млрд грн. На 2025 рік у державному бюджеті на ключові програми підтримки аграріїв передбачено понад 6 млрд грн.

Про Державний аграрний реєстр

Розвиток ДАР включено до плану України в рамках програми фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility як ключовий інструмент модернізації аграрного сектору. Згідно з цим планом, до першого кварталу 2026 року понад 80% державної агропідтримки має надаватися саме через ДАР. У поєднанні з майбутнім запуском Виплатної агенції, яка адмініструватиме фінансування, ДАР стане базою для реалізації аграрної підтримки за стандартами ЄС.

"Інтеграція ДАР із системами ЄС — це не лише технічна відповідність. Це — передумова для повноцінного доступу українських фермерів до європейських ринків, інструментів фінансування та цифрових сервісів. Саме завдяки таким системним рішенням ми створюємо базу для справжнього партнерства з Європейським Союзом", — наголосив міністр.

Нагадаємо, 12 лютого, стартував прийом заявок на бюджетну субсидію для виробників сільськогосподарської продукції через ДАР. Підтримка направлена на тих, хто обробляє землю і працює на продовольчу безпеку країни. Сільгоспвиробники зможуть отримати субсидію у розмірі 4 000 грн на гектар. Фінансова підтримка буде доступна для аграріїв, які мають від 1 до 120 га у власності чи користуванні. В 2025 році право на підтримку мають лише ті сільгоспвиробники, хто не отримував її у 2024 році.