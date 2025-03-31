Государственный аграрный реестр уже объединил более 200 тысяч зарегистрированных аграриев

Государственный аграрный реестр (ГАР) на конец марта 2025 объединил более 200 тысяч пользователей. Пока почти все действующие программы государственной и международной поддержки агросектора реализуются через ГАР.

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Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Среди зарегистрированных агропроизводителей:

72,6% – физические лица;

16,6% – юридические лица;

10,8% – физические лица-предприниматели.

Как уточнил Коваль, в системе учтено около 7 миллионов земельных участков общей площадью около 20 миллионов гектаров. Это составляет более 80% общей площади сельскохозяйственных угодий Украины. Также в реестре зафиксировано более 573 тысяч коров, 320 тысяч овец и 54 тысяч коз.

По словам министра, ГАР стал ключевой платформой для реализации почти всех государственных и международных программ поддержки аграрного сектора.

Через ГАР агропроизводители могут подавать заявки на:

поддержку на гектар возделываемых угодий;

содержание крупного рогатого скота, овец и коз;

дотации на реконструкцию или строительство оросительных сетей;

специальные программы для хозяйств, расположенных на деоккупированных и прифронтовых территориях.

Коваль добавил, что в 2024 году более 31,6 тысяч агропроизводителей получили государственную помощь через платформу на сумму 3,88 млрд грн. На 2025 год в государственном бюджете на ключевые программы поддержки аграриев предусмотрено более 6 млрд. грн.

О Государственном аграрном реестре

Развитие ГАР включено в план Украины в рамках программы финансовой поддержки ЕС Ukraine Facility как ключевой инструмент модернизации аграрного сектора. Согласно этому плану, до первого квартала 2026 года более 80% государственной агроподдержки должны предоставляться именно через ГАР. В сочетании с предстоящим запуском Выплатного агентства, которое будет администрировать финансирование, ГАР станет базой для реализации аграрной поддержки по стандартам ЕС.

"Интеграция ГАР с системами ЕС — это не только техническое соответствие. Это — предпосылка для полноценного доступа украинских фермеров к европейским рынкам, инструментам финансирования и цифровым сервисам. Именно благодаря таким системным решениям мы создаем базу для подлинного партнерства с Европейским Союзом", — подчеркнул министр.

Напомним, 12 февраля, стартовал прием заявок на бюджетную субсидию для производителей сельскохозяйственной продукции через ГАР. Поддержка направлена на обрабатывающих землю и работающих на продовольственную безопасность страны. Сельхозпроизводители смогут получить субсидию в размере 4000 грн на гектар. Финансовая поддержка будет доступна аграриям, имеющим от 1 до 120 га в собственности или пользовании. В 2025 году право на поддержку имеют только те сельхозпроизводители, которые не получали ее в 2024 году.