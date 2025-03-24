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Предпринимателям выплатят 17,4 млн грн компенсации за покупку украинской техники
Министерство экономики утвердило выплату 17,4 млн грн компенсации предпринимателям, купившим автобусы, прицепы, лифты и энергетическое оборудование от украинских производителей. Компенсация составляет 15% от стоимости техники.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что обработаны заявки, поданные в декабре 2024 и феврале 2025 года. В январе технику из перечня Минэкономики не покупали, поэтому компенсацию не начисляли.
Частичную компенсацию стоимости техники будут предоставлять на:
- Пассажирские лифты — ООО "Завод Евроформат" (г. Киев).
- Автобусы АТАМАН А092Н6 и Эталон A12221 — ЧАО "Исуза-Атаман Украина", ООО "Торговый дом "Эталон Авто".
- Полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов — ООО "Эверласт" (г. Одесса).
- Тракторные прицепы — ООО "Техноторг" (г. Николаев).
- Другая прицепная техника — ЧП "Транс-Авто-Д" (Хмельницкая обл.).
Компенсации получат предприниматели из следующих регионов:
- Одесская область — более 4,2 млн грн.
- Львовская область — более 2,8 млн грн.
- Хмельницкая область — более 2,7 млн грн.
- Тернопольская область — более 2,2 млн грн.
- Волынская область — 845 тыс. грн.
- Ивано-Франковская область — 652 тыс. грн.
Средства будут перечислены через банки-партнеры: Ощадбанк, Львов, Южный, Таскомбанк, Укрэксимбанк.
Что известно о программе
Программа компенсации 15% стоимости (без НДС) энергетического, строительного, колесного и специального оборудования украинского производства началась в конце сентября 2024 года.
Для участия в программе производители должны обеспечить уровень локализации не менее 40%, а техника должна быть включена в утвержденный Министерством экономики список. В настоящее время этот список содержит около 140 видов техники и оборудования.
Чтобы получить компенсацию, нужно купить технику через один из уполномоченных банков. Далее следует подать заявление на компенсацию вместе с копией платежного документа и актом приема-передачи.
Программа частичной компенсации стоимости украинской техники является частью государственной инициативы "Зроблено в Україні".
Ее основная цель – стимулирование внутреннего спроса на отечественную продукцию, создание новых рабочих мест и усиление экономической стабильности страны.
В 2024 году государство компенсировало в рамках программы предпринимателям разных отраслей более 10 млн грн.
К реализации программы привлечены 25 украинских банков.
О программе, которая предусматривает кэшбек в размере 15% на приобретение техники, можно подробно ознакомиться в материале Delo.ua.