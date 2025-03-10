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Перечень техники с компенсацией 15% расширен второй раз за год: добавлено 73 новых позиции

Перечень техники с компенсацией 15% расширен второй раз за год: добавлено 73 новых позиции
В обновленный список вошла продукция пяти новых производителей.

Министерство экономики обновило список колесной, строительной, специальной техники и энергетического оборудования отечественного производства, при покупке которых можно получить 15% компенсацию стоимости (без НДС). В список добавлено 73 новых позиций, и теперь в перечне насчитывается 520 наименований от 24 заводов-производителей.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что это уже второе расширение перечня техники украинского производства в этом году.

Добавленные новые позиции включают в себя современное оборудование, необходимое для аграрного сектора, химической промышленности, строительной отрасли и коммунального хозяйства.

Государство компенсирует покупателям 15% стоимости этой техники, что делает ее более доступной для общин и бизнеса и одновременно стимулирует спрос на продукцию украинских производителей.

Кто вошел в обновленный список

В обновленный список вошла продукция пяти новых производителей:

  • ООО "Змиев-Транс" (г. Харьков);
  • ООО "НПП "Автосборочный завод Патрон Авто" (г. Днепр);
  • ЧП "Элтиз" (Запорожская обл.);
  • ООО "Компания Титал" (г. Киев);
  • ООО "Верхнеднепровский авторемонтный завод" (Днепропетровская обл.).

Среди новых наименований разные виды полуприцепов-цистерн для перевозки технических жидкостей, химических веществ, новые модели пассажирских лифтов, трансформаторы разной мощности и пожарные автоцистерны.

Также расширен ассортимент продукции производителей, которые уже были в списке:

  • ООО "Эверласт" прибавило 8 новых позиций;
  • ООО "Завод Евроформат" — 6;
  • ООО "Карат-Лифткомплект" — 26 позиций.

Что известно о программе

Программа компенсации 15% стоимости (без НДС) энергетического, строительного, колесного и специального оборудования украинского производства началась в конце сентября 2024 года.

Для участия в программе производители должны обеспечить уровень локализации не менее 40%, а техника должна быть включена в утвержденный Министерством экономики список. В настоящее время этот список содержит около 140 видов техники и оборудования.

Для получения компенсации нужно приобрести технику через один из уполномоченных банков. После этого следует подать заявление на компенсацию вместе с копией платежного документа и актом приема-передачи. После одобрения заявки, средства будут зачислены на ваш счет.

Программа частичной компенсации стоимости отечественной техники является составной частью государственной политики "Зроблено в Україні".

Ее цель – увеличение внутреннего спроса на отечественную продукцию, создание рабочих мест и укрепление экономической устойчивости страны.

В 2024 году государство компенсировало в рамках программы предпринимателям разных отраслей более 10 млн грн.

О программе, которая предусматривает кэшбек в размере 15% на приобретение техники, можно подробно ознакомиться в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько