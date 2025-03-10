Перелік техніки з компенсацією 15% розширено вдруге за рік: додано 73 нові позиції

Міністерство економіки оновило перелік колісної, будівельної, спеціальної техніки та енергетичного обладнання вітчизняного виробництва, при покупці яких можна отримати 15% компенсацію вартості (без ПДВ). До списку додано 73 нові позиції, і тепер в переліку налічується 520 найменувань від 24 заводів-виробників.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що це вже друге розширення переліку техніки українського виробництва цього року.

Додані нові позиції включають сучасне обладнання, яке необхідне для аграрного сектору, хімічної промисловості, будівельної галузі та комунального господарства.

Держава компенсує покупцям 15% вартості цієї техніки, що робить її доступнішою для громад та бізнесу і водночас стимулює попит на продукцію українських виробників.

Хто увійшов до оновленого списку

До оновленого списку увійшла продукція п'яти нових виробників:

ТОВ "Зміїв-Транс" (м. Харків);

ТОВ "НВП "Автоскладальний завод Патрон Авто" (м. Дніпро);

ПП "Елтіз" (Запорізька обл.);

ТОВ "Компанія Тітал" (м. Київ);

ТОВ "Верхньодніпровський авторемонтний завод" (Дніпропетровська обл.).

Серед нових найменувань — різні види напівпричепів-цистерн для перевезення технічних рідин, хімічних речовин, нові моделі пасажирських ліфтів, трансформатори різної потужності та пожежні автоцистерни.

Також розширено асортимент продукції виробників, які вже були в переліку:

ТОВ "Еверласт" додало 8 нових позицій;

ТОВ "Завод Євроформат" — 6;

ТОВ "Карат-Ліфткомплект" — 26 позицій.

Що відомо про програму

Програма компенсації 15% від вартості (без ПДВ) енергетичного, будівельного, колісного та спеціального обладнання українського виробництва розпочалася наприкінці вересня 2024 року.

Для участі в програмі виробники повинні забезпечити рівень локалізації не менше 40%, а техніка має бути включена до затвердженого Міністерством економіки списку. Наразі цей перелік містить близько 140 видів техніки та обладнання.

Для отримання компенсації необхідно придбати техніку через один з уповноважених банків. Після цього потрібно подати заяву на компенсацію разом з копією платіжного документа та актом приймання-передачі. Після схвалення заявки кошти будуть зараховані на ваш рахунок.

Програма часткової компенсації вартості вітчизняної техніки є складовою державної політики "Зроблено в Україні". Її мета — збільшення внутрішнього попиту на вітчизняну продукцію, створення робочих місць та зміцнення економічної стійкості країни.

У 2024 році держава компенсувала в межах програми підприємцям різних галузей понад 10 млн грн.

Про програму, яка передбачає кешбек у розмірі 15% на придбання техніки можна детально ознайомитись в матеріалі Delo.ua.